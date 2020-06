El 48% de las empresas quiere saber experiencia y necesidades de empleados en este contexto de crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El COVID-19 llegó al país en marzo y, desde ese entonces, el mercado laboral sufrió un impacto. Algunas empresas, incluidos sus empleados, se tuvieron que adaptar a una nueva realidad. Frente a este escenario, el 48% de las compañías realizó o realizará un sondeo entre el personal para entender su experiencia y sus necesidades.

Luego, un 16% no realizó un sondeo, pero lo está analizando, un 12% lo efectuará en el corto plazo, y un 24% no lo realizará, según un estudio de la consultora Mercer que se desarrolló en mayo y se divulgó este jueves.



Más allá de la evaluación de cómo el personal se encuentra por el contexto actual de crisis, parte de las compañías también realizan acciones para apoyar a sus líderes (76%). Sin embargo, el 16% no las realiza y el 8% no las hace, pero lo está evaluando.



Por último, se relevó cuáles son los aspectos que se verán afectados como consecuencia de la implementación del teletrabajo. Las empresas creen que las siguientes cosas cambiarán: "aplicar el trabajo flexible en toda la organización (33,33%); impacto en la colaboración y el trabajo en equipo (28,21%); impacto en resultados/entregables (23,08%); falta de confianza (7,69%); posibilidad de medir, evaluar y reconocer la contribución (5,13%); posibilidad de gestionar el progreso de carrera (2,56%)".