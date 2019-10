Se conocerán las empresas y los líderes con mejor reputación del Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un acto privado, en el cual serán galardonadas las mejores empresas, los mejores empresarios y las empresas líderes de cada sector de la economía y la industria del Uruguay, se conocerá la primera versión del ranking Merco que, de esta forma, suma a Uruguay a los 15 países donde se realiza en la actualidad este ranking. Diario El País será el medio elegido para divulgar los resultados y sus ganadores, que podrán conocerse en nuestra edición de El Empresario del 25 de Octubre.



Merco realiza evaluaciones reputacionales desde hace casi 20 años. El monitor se apoya en atributos como "la transparencia, la independencia y el rigor", explicó Manuel Sevillano, director general de la empresa, en diálogo con El País en marzo.



En Uruguay la herramienta medirá a las 100 empresas con mejor Reputación Corporativa (total y por sector); los 100 líderes más reputados, las 100 mejores empresas en Responsabilidad y Gobierno Corporativo y elaborará el Ranking Merco Consumo.



Sevillano reflexionó que las empresas tienen en su oferta de productos y servicios un valor diferencial en su propuesta hacia el mercado. Por encima de ello, hay un bien intangible aún más importante: porque "al final, los productos y servicios se copian, lo que no te pueden copiar es la reputación".



Además, el director general de Merco dijo que cada vez más la reputación se ve afectada por aspectos vinculados a la "atracción y retención del talento" y a "lo social".



"Lo que pasa es que para poder entrar en ese ‘club’ hay que cumplir antes con otras premisas. Ninguna compañía puede entrar si sus productos y servicios no son de calidad. Pero en un mundo tan globalizado e hipercompetitivo donde los aviones ya no se caen, los bancos funcionan razonablemente bien y los hoteles están limpios, la ventaja competitiva ya no está ahí", sino en la gestión con un enfoque social.



En base a la experiencia en distintos mercados, Sevillano destacó que la reputación de las empresas es impactada por variables diferentes según el desarrollo de cada economía. En países de baja renta per cápita, influye la calidad de la propuesta comercial. En aquellos algo más desarrollados la diferencia está en su calidad de gestión. En cambio, en economías más avanzadas las empresas son mejor reputadas por su capacidad para atraer y retener talento, seguida por "la dimensión social, la ética, transparencia y gobernanza".