Empresas uruguayas ya utilizan el blockchain para transferencias al exterior y cobro de exportaciones

En Uruguay, más de 10 empresas por mes transfieren dinero al exterior, o lo reciben, a través de blockchain (o cadena de bloques, un sistema encriptado de almacenamiento y transmisión de datos) en la red de Bitcoin.

Este servicio, que se ha denominado como “pago cross-border” (transfronterizo en inglés) surge como una alternativa al sistema Swift que de forma tradicional utilizan los bancos para transferir dinero al exterior.



A nivel local, más de 10 empresas utilizan esta tecnología para enviar o recibir dinero de otros países. Al menos esa es la cantidad de empresas que lo hacen a través de la compañía argentina de tecnología, Bitex, que opera en Uruguay desde el año pasado y que también lo hace en Chile y Paraguay.

Manuel Beaudroit, director de Marketing de Bitex explicó a El País que el servicio se utiliza en Uruguay -al igual que en el resto del mercado-, principalmente para pagarle a colaboradores en el exterior o para cobrar las exportaciones.



“Por una cuestión de permeabilidad, las empresas de tecnología son las que inicialmente más ven el valor de este tipo de soluciones”, indicó Beaudroit.



En relación a los montos que suelen transferir las empresas uruguayas, el ejecutivo señaló que “lo más frecuente” son las transacciones entre US$ 5.000 y US$ 100.000. Consultado respecto a la legalidad de este tipo de transferencias, Beaudroit explicó que por ser “algo novedoso y disruptivo”, dicha actividad no está regulada aún en Uruguay como tampoco en otros países de la región.

No obstante, manifestó que esto no es impedimento para asegurar la confiabilidad y legitimidad del servicio. Para poder realizar una transferencia con blockchain, desde Bitex solicitan documento de identidad del pagador y el receptor, requieren un servicio asociado a su nombre y un respaldo legal que acredite de dónde sale el dinero que se está transfiriendo.



“Sabemos quién es el beneficiario último, tenemos muy controlado el flujo del dinero y podemos responder todo ante los reguladores, en el caso de que nos lo soliciten, somos colaborativos y legítimos. No estamos facilitando el narcotráfico ni el financiamiento del terrorismo”, explicó.

En cuanto a los beneficios de transferir con blockchain en comparación con la red Swift, Beaudroit dijo que “los costos son menores”. Señaló que mientras que los bancos cobran entre US$ 25 y US$ 150 o hasta un 6% de la transacción, en Bitex el cobro ronda el 1% del monto transferido. “La ventaja también está en la trazabilidad de la transferencia, el dinero no se pierde como sí ocurre en los bancos y además el pago se realiza en el mismo momento, no demora días como el sistema Swift”, concluyó Beaudroit que además será conferencista en el evento regional de bitcoin, “laBITconf”, que se desarrollará hoy y mañana en Montevideo.