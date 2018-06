El endeudamiento del Estado llegó a un máximo desde 2010

El endeudamiento público neto (a la deuda pública bruta se le restan los activos) aumentó en US$ 781 millones en el primer trimestre del año y se incrementó en US$ 3.206 millones al comparar el dato al cierre de marzo respecto a fin de igual mes de 2017, según los datos divulgados ayer por el Banco Central.

Así, el endeudamiento ne-to del sector público global alcanzó a US$ 19.883 millones a fin de marzo y representaba el 32,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese nivel, es el máximo desde 2010.

Este aumento de la deuda neta es consecuencia tanto de una suba de la deuda bruta como de una caída en los activos de reserva.

La suba del endeudamiento es la otra cara de un déficit fiscal que no cede.

La deuda bruta tuvo un alza de US$ 1.559 millones en el primer trimestre. Si se compara el cierre de marzo respecto a fin de igual mes de 2017 el salto es de US$ 6.812 millones.

Así la deuda total del sector público llegó a US$ 40.302 millones, lo que equivale al 66,8% del Producto y también es el mayor nivel desde 2010.

Por su parte, los activos de reserva crecieron en US$ 779 millones en el trimestre y US$ 3.607 millones en los 12 meses cerrados a marzo. Así, alcanzaron a US$ 20.420 millones y es lo que amortigua la suba de la deuda.

Si se analiza la deuda pública por moneda, se encuentra que de los US$ 40.302 millones, el 59,94% (unos US$ 24.157 millones) estaba denominado en moneda nacional, el 37,61% estaba denominado en dólares, el 1,07% en Derechos Especiales de Giro, el 0,94% en yenes y el 0,43% en euros.

Al evaluar la deuda de acuerdo a su plazo contractual, el 72,19% de la mis- ma estaba a más de cinco años de plazo, el 20,67%, a menos de un año y el 7,14% a más de un año y menos de cinco de plazo.