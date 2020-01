En 2019 bajó el ingreso de turistas y el gasto; enero empezó con leve crecimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Turismo presentó este martes las cifras correspondientes a la actividad turística que se registró en el país entre enero y diciembre de 2019, en comparación con el mismo período de 2018. También en base a datos de Migraciones, un balance preliminar de lo ocurrido en los primeros 10 días de enero.

Hubo 135.400 extranjeros que llegaron a Uruguay en el inicio del año, un 3,4% más que en igual período del 2019. Esto incluye un 4% más de argentinos y un 7,7% más de brasileños.

La ministra de Turismo, Liliám Kechichián, atribuyó la mejora en el ingreso de argentinos —pese al incremento de medidas restrictivas para gastar fuera del país de los últimos meses— a la fidelidad que tienen con Uruguay, las campañas promocionales y los beneficios otorgados.



Menos visitantes y con un gasto inferior en 2019

Respecto a lo ocurrido en 2019, las autoridades señalaron que hubo una caída en el gasto de los turistas: 18,6% menos. Se pasó de US$ 2.154.770.925 en 2018 a US$ 1.753.781.316 en 2019.

Este dato va de la mano con una baja en el número de turistas que ingresó al país, especialmente de argentinos y de chilenos en comparación con el año anterior. El total de visitantes que llegó a Uruguay en 2018 fue de 3.711.948 mientras que en 2019 ese número se redujo 3.220.602.

El ingreso de argentinos fue un 24,8% menor y el de chilenos fue de 12,2%. Por el contrario, hubo un aumento de visitantes brasileños, que crecieron un 4,9%, de los paraguayos con un incremento de 5,4%, de estadounidenses con 0,8% y de europeos con 1,3%.



Además se registró un aumento en el turismo interno ya que hubo un 11,7% más de uruguayos que visitaron diferentes zonas del país.

La permanencia promedio de los turistas fue de 5,5 días y el gasto per cápita fue de US$ 544,6, un 6,2% menor de lo que fue en 2018.



Sobre los números de 2019, Kechichián dijo que “se enfrentó un año complejo” producto de las dificultades en Argentina, y cerrar el año “con más de 3 millones de visitantes no nos deja del todo satisfechos pero nos parece una cifra muy importante”.