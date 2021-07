Enrique Iglesias: "El mundo que vendrá puede ser más cerrado que el que estamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El mundo que vendrá puede ser más cerrado que el mundo en el que estamos", lanzó esta mañana Enrique Iglesias en una reunión virtual junto a exministros de Economía como Ricardo Zerbino, Danilo Astori e Ignacio De Posadas y otros expertos del área económica.

El encuentro organizado por Ceres fue para celebrar los 90 años de vida de Iglesias, exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, expresidente del Banco Central de Uruguay, expresidente del BID y exsecretario de Cepal y de la Secretaría General Iberoamericana Enrique Iglesias.

Pero lejos de ser una reunión coloquial, la reunión virtual profundizó en la situación en la que se encuentra Uruguay y las perspectivas de futuro.

Iglesias dijo que Uruguay ha obtenido tres logros en los últimos años. El primero fue la "consolidación democrática". "Tenemos hoy una de las democracias más fuertes de Latinoamérica y del mundo; lo hemos hecho los uruguayos en base a partidos políticos comprometidos con la construcción del país", afirmó. Y destacó que pese al paso de los años "Uruguay se presenta como un país que goza de una democracia con amplio apoyo popular".



En este sentido dijo que a futuro "es muy importante entender lo que pasa en el mundo y especialmente en Latinoamérica" donde hay "economías estancadas con problemas serios de funcionamiento" que terminan generando desencanto. "Sostener el crecimiento, las políticas de igualdad y el acceso al progreso son fundamentales para que las democracias se constituyan a partir de las clases medias en factores dinámicos y permanentes en la sociedad".



El segundo logro alcanzado, señaló Iglesias, son las "relaciones Estado con el mercado". "Creo que ese mercado triunfante tiene que coexistir con un Estado presente y ha demostrado que forma una contraparte con la que hay que consolidar el crecimiento". Iglesias dijo que en Uruguay el hecho de que los tres partidos políticos hayan pasado por el gobierno y la oposición ha sido positivo para experimentar la necesidad de que el Estado esté presente en la dinámica con los mercados.



A futuro dijo que será necesario tener "más mercados", pero eso implicará tener "más Estado" porque "hay fenómenos nuevos que van a reclamar una acción estatal". "Lo vamos a ver con la salida de la pandemia, con el empleo, con el cambio climático, vamos a tener que hablar de la nueva educación para digitalizar", dijo Iglesias, quien planteó que "es muy importante que el país tenga capacidad de diálogo entre Estado, empresas y los sectores sociales" y en este sentido resaltó la experiencia de diálogo con el GACH.



El tercer logro de Uruguay han sido las relaciones internacionales a juicio de Iglesias. "Uruguay se ha abierto al mundo y a la región" y en ese sentido "tiene una tradición respetable", dijo enumerando varias de las instancias en las que participó el país de la creación de organismos. Pero allí marcó que existen desafíos.

"El país tiene que seguir siendo un líder en tratar de sostener el edificio multilateral, que es una realidad amenazada por el posible desencuentro que puedan tener las dos grandes potencias", afirmó. "Precisamos sostener ese edificio multilateral y para mantenerse en el tiempo las relaciones deben continuar y tratar de que el país pueda acceder a los mercados", añadió.



"El mundo del futuro quizás no va a ser un mundo mas libre; me preocupa el conflicto entre las grandes potencias", dijo Igleisas y agregó: "Es posible que haya que defender ese ideal en el futuro" de comercio libre. "El mundo que vendrá puede ser más cerrado que el mundo en el que estamos", insistió.



En ese contexto Iglesias puso foco en la región y dijo que Uruguay debe "reconocer que no tiene fronteras con el Amazonas o la Patagonia sino con el corazón más dinámico del Conosur y es una realidad muy importante para construir las relaciones y la expansión de los servicios y logística de transporte y lo que significa la oportunidad de insertarnos en esos 200 millones".



Tras las diferencias planteadas dentro del Mercosur ante el pedido de Uruguay de poder negociar fuera del bloque, Iglesias dijo que se están "viviendo momentos difíciles", pero planteó que es necesario "tener una relación dinámica y orgánica porque ahí tenemos las grandes oportunidades de la expansión de la producción y servicios; eso se tiene que arreglar con negociaciones y no entrar en el desencanto".