El "entusiasmo casi adolescente" de Talvi con el Mercosur y la estrategia: "empujar al más grande"

El acuerdo comercial amplio alcanzado en junio de 2019 entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur establece la posibilidad de que si el Parlamento uruguayo aprueba el documento -y si además ya está aprobado por el Parlamento europeo-, el mismo pueda entrar en vigor para Uruguay, sin tener que esperar la aprobación del resto de los países del bloque.

Esta es precisamente la estrategia del nuevo canciller, el líder colorado Ernesto Talvi, quien afirmó ayer que en el acuerdo con la UE, si bien “Brasil está hoy con el pie en el acelerador”, Uruguay va “a ir más rápido” y va a “empujar al grande desde adelante”.

Ayer, en el marco del Foro de Integración y Desarrollo organizado por el Fonplata y LatinFinance, el flamante ministro de Relaciones Exteriores relató que mantuvo una conversación con su par brasileño, quien le dijo que Brasil hoy “no está dispuesto” a ir al ritmo del más lento en materia de comercio e integración regional.



La respuesta a eso, según Talvi, fue preguntarle al canciller brasileño si estaba dispuesto a sumarse al ritmo del más rápido dado que “los que vamos a querer ir más rápido somos nosotros porque como país chico necesitamos acceso a mercados grandes, atraer inversiones y modernizar institucionalmente al país para estar a la altura de los desafíos”, relató.

De la convocatoria para hablar sobre comercio internacional e integración, participó además el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Martín Rama, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Alejandro de la Peña Navarrete, el embajador de la UE en Uruguay, Karl-Otto König y el director brasileño del departamento de Mercosur e Integración Regional, Michel Arslanian.



En relación con lo que está ocurriendo a nivel comercial,en el mundo y la región, Talvi indicó que “el camino a la prosperidad (de los países) pasa por el comercio” y dijo que si bien no es una condición suficiente para llegar al desarrollo, sí es una condición necesaria.

Asimismo, dijo que ve con “entusiasmo casi adolescente lo que está ocurriendo en el Mercosur” en relación con la agenda externa de mayor apertura comercial que maneja el bloque actualmente. “Estuvimos 30 años esperando que llegara lo que está empezando a ocurrir en este momento: que el Mercosur fuera aquello para lo que fue creado originalmente”, indicó Talvi y explicó que este debería funcionar como “un regionalismo abierto, como una plataforma de lanzamiento en la que cuatro somos más que cada uno de nosotros”.



En ese sentido remarcó la importancia del acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la UE al que calificó de “proporciones épicas e históricas” y adelantó que durante su primera semana como canciller “no menos de cinco o seis países” le plantearon “el interés de empezar negociaciones comerciales” a nivel del bloque. “Se abren perspectivas realmente muy positivas para el país en el marco de estas negociaciones”, manifestó Talvi.



En otra línea, al ser consultado sobre si posibles diferencias entre los países del bloque en cuanto a visiones económicas podrían obstaculizar el acuerdo con la UE, Talvi afirmó que si bien habrá “matices y diferencias” entre los países, el acuerdo tiene la “flexibilidad necesaria” para avanzar a “velocidades distintas”.



Por su parte, el economista del Banco Mundial dijo que América Latina “tiene mucho para ganar” en el acuerdo con la UE, no solo desde el punto de vista comercial -dado el importante tamaño del mercado europeo- sino también a nivel de adquisición de conocimientos (de gestión, administración, estándares) y a nivel institucional (estándares ambientales, compras del estado, competencia, etc.). “En ese sentido el acuerdo está mucho más allá de lo que tenían nuestros acuerdos regionales”, indicó Rama.



En una línea similar, el secretario de Aladi dijo que cuando el acuerdo entre en vigor “va a tener un efecto positivo en la región”, no tanto a nivel comercial donde indicó que habrá “ganadores y perdedores” sino a nivel institucional.



Consolidar la “marca Mercosur y asociarla a un instrumento “efectivo de atracción de inversiones” es, según el funcionario brasileño Arslanian, lo que los países de la región deberán hacer en conjunto.

Por último, el jefe de la delegación de la UE en Uruguay, destacó la eficacia y la vigencia del multilateralismo como sistema comercial a nivel mundial.



Sobre el acuerdo con el Mercosur, manifestó que la UE le “da más visibilidad” al bloque dado que el acuerdo es para la región sudamericana “un ascenso a la primera liga. Ahora es un jugador con los que los demás quieren jugar”, concluyó el diplomático.

Infraestructura

Luego del panel sobre comercio internacional comenzó una conferencia que tuvo como eje principal la infraestructura, la integración regional, el transporte y la energía regional.



Quien lideró la conversación fue el flamante ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber quien enfatizó en la necesidad de “potenciar la integración regional” y utilizar los “privilegios naturales que tienen los puertos uruguayos” para que además de ser utilizados por el aparato productivo nacional, esté a disposición del resto de los países de la región.



Entre los objetivos de su gestión en materia de infraestructura, Heber destacó la realización del dragado a 14 metros del Puerto de Montevideo, generar mayores conexiones ferroviarias y mejorar el instrumento de Participación Público-Privada (PPP). “Estamos con una cabeza integradora” para poder “tirar barreras absurdas que hemos tenido en el pasado”, concluyó Heber.

Panel sobre Comercio

”señal política” Karl-Otto König Para el embajador de la Unión Europea en Uruguay, el acuerdo con el Mercosur es una “clara señal política al mundo” y un ascenso de los países de la región “a la primera liga”.

MÁS INTEGRADOS Ernesto Talvi El canciller manifestó la importancia de que América Latina esté más integrada y dijo que la unión entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur debería ser “un objetivo estratégico”.



compromiso Michel Arslanian El director brasileño del departamento del Mercosur dijo que el acuerdo con Europa es una señal de apertura y de un “compromiso efectivo entre los países” de la región.

“buena noticia” Martín Rama El economista jefe del BM afirmó que una “buena noticia” es que el acuerdo entre el Mercosur y la UE “puede agregar casi 1% de crecimiento anual” a los países de la región.