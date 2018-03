El equipo de Trump dividido en cuestiones de tarifas y comercio

El anuncio repentino la semana pasada por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de la adopción de pesadas tarifas a las importaciones de acero y aluminio ha provocado una profunda grieta entre sus consejeros de alto nivel.



A continuación los actores principales en la batalla de la política comercial en la Casa Blanca:



Ridiculizado por los partidarios de extrema derecha de Trump como "Globalist Gary", Cohn, de 57 años, es el director del Consejo Económico Nacional y representa la facción Wall Street del equipo económico del presidente. Desde hace varios meses Cohn, que presidió el banco de inversión Goldman Sachs, se esfuerza, junto al secretario de Defensa Jim Mattis y del exconsejero Rob Porter, que dimitió recientemente, en moderar las medidas proteccionistas. Según el New York Times, ante los impulsos proteccionistas de Trump, que anunció la semana pasada su intención de imponer un 25% de tasas a las importaciones de acero y un 10% a las de aluminio, Cohn llegó a amenazar con dimitir estimando que las medidas eran peligrosas para la economía del país.

Peter Navarro

El asesor principal

Uno de los pocos economistas en respaldar las políticas comerciales de Trump, Navarro, de 68 años, se encontraba al lado del presidente cuando la semana pasada anunció las nuevas tarifas para el aluminio y el acero ante directivos de la industria en la Casa Blanca.



Este economista es el autor de decenas de libros, entre ellos "Death by China: how America lost its manufacturing base" (La muerte por China: cómo América perdió su base industrial), donde critica la guerra económica llevada a cabo por Pekín y sus ambiciones de dominar Asia.



Peter Navarro es partidario de la imposición de derechos de aduanas a todos los países importadores sin distinción.