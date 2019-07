Clubes de mayor valor del mundo: Real Madrid pierde ante el fútbol americano y béisbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Real Madrid se posicionó tercero entre los 50 equipos deportivos mejor valuados de 2019, según Forbes. Barcelona se colocó cuarto y perdió US$ 37 millones “debido a los costos excesivos de los jugadores”, según explicó la revista. A su vez, agregó que fue el único en publicar una pérdida por un tema operativo.



El ranking elaborado por Forbes incluye los 50 equipos mejor valuados de 2019. Dentro de los primeros diez (hay un empate en el décimo puesto), tres se dedican al fútbol americano (NFL), tres al básquet (NBA), tres al fútbol y dos al béisbol (MLB).



El equipo deportivo mejor valuado de 2019 es Dallas Cowboys, que juega al fútbol americano profesional y cuya sede es en Dallas, Texas. Su ingreso operativo interanual para junio de 2019 fue de US$ 365 millones y su valor fue de US$ 5 mil millones, según la revista Forbes.



El crecimiento del valor de los equipos ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, en 2012 Manchester United era el único profesional que valía más de US$ 2 mil millones y, a la fecha, hay al menos 50, reveló Forbes. Asimismo, todos los equipos tuvieron un ganancia de US$ 25 millones o más. Por último, el número de los que ganaron una cifra mayor a US$ 100 millones fueron más de la mitad, agregó.



1. Dallas Cowboys Su valor es de US$ 5 mil millones, la variación anual es de 4% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 365 millones.

2. New York Yankees Su valor es de US$ 4,6 mil millones, la variación anual es de 15% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 30 millones.

3. Real Madrid Su valor es de US$ 4,24 mil millones, la variación anual es de 4% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 112 millones.

4. Barcelona Su valor es de US$ 4,02 mil millones, la variación anual es de -1% y el ingreso operativo interanual fue negativa de US$ 37 millones.

5. New York Knicks Su valor es de US$ 4 mil millones, la variación anual es de 11% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 155 millones.

6. Manchester United Su valor es de US$ 3,81 mil millones, la variación anual es de -8% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 238 millones.

7. New England Patriots Su valor es de US$ 3,8 mil millones, la variación anual es de 3% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 235 millones.

8. Los Angeles Lakers Su valor es de US$ 3,7 mil millones, la variación anual es de 12% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 147 millones.

9. Golden State Warriors Su valor es de US$ 3,5 mil millones, la variación anual es de 13% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 103 millones.

10. New York Giants (empate) Su valor es de US$ 3,3 mil millones, la variación anual es de 0% y el ingreso operativo interanual fue de US$ 149 millones.