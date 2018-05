Escasez de pilotos tiene en alerta al mercado aeronáutico chileno

La entrada de nuevas compañías, nuevas rutas y un cada vez mayor número de viajes han creado el escenario ideal para el mercado aeronáutico en los últimos años. No solo en Chile, sino que a nivel global se han registrado cifras récord, siendo las aerolíneas las grandes beneficiadas con altas tasas de crecimiento.



Sin embargo, existe una amenaza latente que podría perjudicar la buena racha que muestra esta industria. Se trata de la escasez de pilotos, quienes se han transformado en un bien escaso en países como China, Brasil, y también Chile.



Según cálculos de Jorge Terrise, socio de la escuela de vuelo Golden Eagle, en los últimos cuatro años la industria local ha contratado un promedio de 50 pilotos por año, cifra que a partir de 2019 se multiplicaría varias veces, ya que el crecimiento de las flotas demandaría un promedio de entre 180 y 250 pilotos.



"Sin duda, los próximos cinco años, o incluso la próxima década, serán los años más exitosos para los pilotos", comenta Terrise, quien asegura que la consolidación del modelo low cost en territorio nacional y la expansión que han anunciado firmas como Latam y JetSmart en el mercado local hacen que los pilotos que recién terminan su preparación académica tengan un empleo casi asegurado, dentro o fuera del país.



Es tal la demanda, que diversas fuentes de la industria comentan que en el último tiempo, las compañías locales han debido "repatriar" pilotos chilenos que se encuentran trabajando en el extranjero. Así, para competir con compañías de Europa, Asia o Medio Oriente, están ofreciendo sueldos que incluso llegan a los $5 millones al mes.



Según Jorge Terrise, la solución de crear más academias de vuelo no será suficiente para terminar con el déficit, ya que lo que según su opinión se requiere es mejorar con el acceso a escuelas de formación. "Créditos como el CAE o los otorgados por los bancos no cubren los gastos de la carrera", dice.



Agrega que a eso hay que sumar que los aeropuertos y aeródromos locales no tienen la infraestructura adecuada para la instrucción.