España dice que es una "prioridad" que el nuevo jefe del FMI sea un europeo

"Desde el punto de vista español, y yo creo que desde el punto de vista de todos los Estados miembros, la prioridad es que el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) siga siendo un europeo", dijo Nadia Calviño (ministra de Economía de España) a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Bruselas.



Preguntada sobre si se ve como candidata al puesto, la ministra española señaló que es "prematuro" hablar de ello, pero evitó descartarse para esta carrera.



"Es que no hemos empezado las discusiones ni siquiera de tipo informal, con lo cual me parece prematuro reflexionar sobre estos temas", respondió.



Calviño afirmó que "es posible que de forma informal se inicie una reflexión" sobre el tema durante la reunión de ministros de este lunes, en línea con lo apuntado por varias fuentes europeas.



"Hay un gran deseo entre los países de la Unión Europea de presentar un candidato", dijo un alto cargo europeo antes de la reunión del Eurogrupo.



Estas fuentes añadieron que el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, trabaja con la presidencia del Consejo Europeo -la institución que representa a los países- ocupada este semestre por Finlandia, para este fin.



El FMI aún no ha abierto formalmente el procedimiento para sustituir a Lagarde, que dejará el cargo tras ser nominada para sustituir a Mario Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) a partir del 1 de noviembre.



Sin embargo, es previsible que los ministros debatan la cuestión de manera informal en sus reuniones este lunes y martes.



El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó que Francia quiere que la Unión Europea presente "un candidato único" para evitar "rivalidades inútiles" y que tome una decisión "rápidamente".



Será el presidente galo, Emmanuel Macron, quien anuncie a qué candidato apoya París, añadió. Los dos últimos directores gerentes del FMI, Lagarde y su predecesor, Dominique Strauss-Kahn, eran franceses.



Por su parte, el ministro italiano de Economía, Giovanni Tria, preguntado sobre si Draghi podría ser candidato al puesto, afirmó que "hay que ver la disponibilidad" de su compatriota.



Otras fuentes europeas apuntaron a que "no hay razón para que los europeos no mantengan la presidencia del FMI si tienen un buen candidato".



Tradicionalmente, Estados Unidos y la Unión Europea se han repartido la presidencia del Banco Mundial, para el primero, y la del FMI, para la segunda, y el pasado abril el estadounidense David Malpass fue elegido nuevo jefe del Banco Mundial, recordaron.



Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE nominaron a Lagarde el pasado 2 de julio para sustituir a Mario Draghi al frente del BCE a partir del 1 de noviembre y los ministros de Economía y Finanzas están llamados a formalizar su designación mañana martes.



Contrariamente a otros nombramientos, la elección de Lagarde no requiere el visto bueno previo del Parlamento Europeo, cuyo papel en el proceso se limita a emitir una opinión de no vinculante sobre el elegido.



El segundo mandato de Lagarde al frente del FMI debía expirar en 2021.



En base a EFE