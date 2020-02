Qué tiene de especial la obra "The Splash" que se subastó por US$ 30 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La célebre pintura "The Splash", del artista británico David Hockey y considerada un ícono del arte pop, fue subastada el martes en Londres por 23,1 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos US$ 29,8 millones.

"The Splash" fue pintada en 1966 y representa el momento en que un nadador ha roto la superficie de una piscina, en una escena que captura un momento de fantasía del estilo de vida californiano de esos años.



"No es apenas un trabajo fundamental dentro de la obra de Hockney, sino que es un verdadero ícono del pop que definió una era y le dio identidad visual" a la ciudad de Los Angeles, dijo Emma Baker, directora de la venta de arte contemporáneo en la casa de subastas Sotheby's de Londres.



Sotheby's también llamó a la obra "un ejemplo por excelencia de la fascinación de toda la vida de Hockney con la textura, la apariencia y la profundidad del agua".



El precio, ofrecido por un comprador desconocido, es casi ocho veces mayor que el obtenido por el cuadro cuando se vendió por última vez en una subasta, en 2006, oportunidad en que se negoció por 2,9 millones de libras esterlinas.



El cuadro "Retrato de un artista (piscina con dos figuras)" había vendido por poco más de US$ 90 millones en Nueva York en 2018, un récord de subasta en ese momento para una obra de un artista vivo.



Ese mismo año, su cuadro "Pacific Coast Highway and Santa Monica" se vendió por US$ 28,5 millones.



Hockney nació en 1937 en Bradford, en la región de West Yorkshire, y en su larga trayectoria artística se destacó además en el dibujo, el grabado y la fotografía.