La “esperable” caída de las exportaciones en 2020: ¿qué esperan los analistas para este año?

El 2020 será recordado como un año atípico en diversos aspectos de la vida económica y social del país debido al impacto de la pandemia del COVID-19. El comercio exterior no estuvo ajeno a la crisis sanitaria. Por el contrario, las exportaciones uruguayas -incluyendo las realizadas desde zonas francas- registraron una caída anual de 12,5% al totalizar ventas por un total de US$ 8.076 millones.

Los datos surgen del informe de Uruguay XXI, publicado ayer, que relevó las cifras de comercio exterior correspondientes al cierre del año 2020.



Los analistas consultados por El País coincidieron en que la caída fue razonable si se tiene en cuenta el contexto de retracción económica mundial.

Por su parte, los datos de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), reflejan que la caída de las ventas uruguayas al exterior -excluyendo las realizadas desde zonas francas- fue de 9,6% en el año.



Desde Uruguay XXI señalaron que la variación de las exportaciones del país “estuvo en línea” con las de la región (estiman que cayeron entre 11% y 13%) en un año en que el comercio exterior registró “el peor desempeño” desde la crisis internacional de 2008.

Los meses de peor rendimiento del 2020 para las exportaciones se registraron entre febrero y agosto, período en el que las ventas se retrajeron un 16% en promedio. Mientras que en el último trimestre del año comenzaron a verse señales de recuperación, con valores en promedio similares a los de 2019.



Desde Uruguay XXI explicaron que la caída en las exportaciones se debió “en mayor medida por menores volúmenes comercializados, aunque los precios también se vieron afectados”.

En relación a los productos de exportación, los datos reflejaron que el desempeño anual estuvo caracterizado por la caída de los tres rubros principales para Uruguay: celulosa, soja y carne bovina. En el año, las ventas de estos productos cayeron 28%, 25% y 11%, respectivamente frente a 2019. No obstante, las ventas de arroz y productos farmacéuticos fueron las que incidieron positivamente, con una variación de 23% y 14% en el mismo período.

El principal producto exportado por Uruguay en 2020 volvió a ser la carne bovina, con ventas totales por US$ 1.585 millones. La caída del 11% en las ventas de este producto se explica tanto por un descenso de 5% en la cantidad de volúmenes transados, como por una caída de 7% en el precio promedio de exportación.

Carne bovina. Foto: Archivo El País

En relación a los destinos de exportación, China volvió a ser el principal mercado para Uruguay (con una participación del 27% en el total), como lo viene siendo desde el año 2013. Las ventas a este destino alcanzaron US$ 2.149 millones, un 25% menos que en comparación con el 2019.



El segundo destino en importancia fue Brasil, dado que representó el 14% de las ventas totales. Las exportaciones al país vecino fueron por un total de US$ 1.166 millones, un 2% más que en 2019.



El tercer destino fue la Unión Europea con una participación del 14% y un total de US$ 1.091 millones, cifra 28% inferior a la de un año atrás.

La visión de los analistas.

Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica explicó que si se tienen en cuenta las proyecciones que se hicieron sobre la caída de comercio exterior uruguayo a partir de los primeros efectos de la pandemia, “estamos cerrando un año mejor de lo que imaginábamos”. A su entender, uno de los factores que explica que la caída anual no haya sido peor, refiere a la recuperación de las ventas a China y Brasil, registrada en los últimos meses.



“Hay una caída obviamente, pero en el contexto internacional es una caída esperable y razonable, con expectativas de poder seguir la recuperacion en los próximos meses”, indicó el especialista.

Contenedores en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

Por su parte, Marcos Soto, socio de Cibils Soto Consultores y director de la escuela de negocios de la Universidad Católica, explicó que el desempeño exportador registrado en 2020 estuvo “dentro de lo esperado en función de la evolución que tuvo la pandemia”.



A su entender, “un dato preocupante” de las exportaciones del 2020 fue que la carne que Uruguay le vendía a China fue sustituída por la de otros mercados. “Claramente nuestro producto se vio desplazado por el de otros origenes”, indicó.



Otro dato destacado por Soto fue en relación al “poco peso relativo del Mercosur” que explicó “solo el 21% de nuestras exportaciones, siendo nuestro principal bloque o apuesta de asociación comercial”.

Las perspectivas para el 2021 son de recuperación pero a un ritmo enlentecido “a lo logo Nike” y “lejos de un efecto en V”, dijo Soto. Sobre este punto, dijo que “si se logra finalmente controlar la pandemia y reactivar el consumo mundial, las colocaciones crecerán”. Además dijo que las exportaciones de Uruguay pueden verse beneficiadas por una recuperación en los precios de las materias primas. Para Uruguay sigue siendo significativo definir avances en integración e inserción internacional para evitar nuevos desplazamientos de nuestra producción”, concluyó Soto.

El desempeño exportador por rubros.

1 Carne bovina Fue el principal producto exportado en el 2020 con ventas totales por US$ 1.585 millones. El principal destino fue China, aunque las colocaciones a este mercado cayeron 30%.

2 Celulosa Fue el segundo producto más exportado pero las ventas de pulpa de celulosa cayeron 28% medidas en dólares. El descenso fue por una baja del 30% en el precio de exportación.

3 Soja Fue el tercer producto de exportación con un total de ventas por US$ 748 millones, lo que implicó una caída de 25% frente al 2019. El descenso fue por menores volúmenes colocados.

4 Las exportaciones de este producto totalizaron US$ 457 millones. Las ventas externas crecieron 23% interanual y fue el de mayor incidencia positiva en la evolución del 2020.