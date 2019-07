Estados Unidos, Uruguay y otros países critican a la Unión Europea en la OMC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos, Uruguay y otros 14 países, entre ellos una decena de América Latina, lanzaron ayer una andanada de críticas a la Unión Europea (UE), porque su enfoque “centrado en los peligros" al regular los pesticidas y otras "herramientas" usadas por agricultores está dañando formas de subsistencia en el mundo.

El comunicado, presentado a la Organización Mundial de Comercio (OMC), dijo que el enfoque de la UE creó una gran incertidumbre y se distanció de evaluaciones de riesgo basadas en datos científicos, lo que creó perturbaciones que amenazan con escalar significativamente en los próximos años.



Los países pidieron a la UE que vuelva a evaluar su enfoque para aprobar productos, que use métodos aceptados internacionalmente para establecer niveles de tolerancia para ingredientes potencialmente dañinos y deje de restringir el comercio de forma "innecesaria e indebida".



El comunicado fue apoyado por Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.



Los signatarios sostienen que los agricultores necesitan poder acceder al "espectro completo de herramientas y tecnologías seguras" para poder cumplir con el desafío de producir más alimentos.



"Sin embargo, las opciones de herramientas seguras para nuestros agricultores son cada vez más socavadas por barreras de reguladores que no se fundamentan en principios de análisis de riesgo acordados a nivel internacional y que no consideran enfoques alternativos para cumplir las metas de los reguladores", afirmaron.



"Esto ya tiene un impacto negativo sustancial en la producción y comercio de alimentos y productos agrícolas seguros, un impacto que posiblemente aumentará en el futuro", agregaron.



El comunicado, presentado para debate en el Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC más adelante este mes, dijo que la UE ha prohibido en la práctica algunas sustancias que otros miembros de la organización consideran seguras.



"Al implementar estas medidas, parece que la UE está intentando imponer unilateralmente su propio enfoque normativo local a sus socios comerciales", sostuvieron.



Reuters.