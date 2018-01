Estafa en Heritage a través de maniobra con retiros

El lunes de esta semana la gerenta general de Banque Heritage, Graciela Reybaud, adelantó a los trabajadores de la institución financiera algo que se haría público a través de un comunicado al día siguiente: alguien dentro del banco había estafado a un grupo de clientes.

"Ante consultas recibidas, informamos que un empleado de nuestro banco realizó un manejo irregular de fondos pertenecientes a un reducido grupo de clientes no residentes de banca privada", comienza el texto divulgado ayer por el banco de origen suizo que puso un pie en Uruguay en 2007 de la mano de la compra de parte del Banco Surinvest.

Si bien no se precisó cuántas cuentas fueron afectadas por la maniobra, serían alrededor de 50, según fuentes al tanto del hecho consultadas por El País. En tanto, un informante del sindicato bancario, AEBU, indicó que se maneja que la estafa habría alcanzado como mínimo los US$ 15 millones.

En el comunicado, Heritage afirma que "una vez detectado el incidente, el mismo fue controlado rápidamente" por la institución, y agrega "que actualmente se encuentra analizando cada caso concreto".

La fuente de AEBU comentó que esta maniobra —de la que dio cuenta el portal de Caras & Caretas el lunes de esta semana— fue llevada adelante por una funcionaria del Heritage, quien se habría quedado con dinero de algunas cuentas de no residentes (en su mayoría, argentinos). Ante la consulta de si se trataba de un cargo gerencial dentro de la compañía, el informante indicó: "sí, claro, nosotros los pichis esa plata no manejamos pero ni en broma".

La funcionaria se encuentra separada de su cargo.

Banque Heritage sostuvo en el comunicado divulgado ayer que se está frente a "una situación puntual y muy acotada, que no afecta en modo alguno la operativa ni la solvencia del banco".

De acuerdo a lo que comentaron a El País dos fuentes, el banco cuenta con un seguro para hacer frente a situaciones de este tipo. "Tienen un seguro internacional del grupo que los cubre sin problemas", dijo uno de los informantes.

El banco indicó en el comunicado que "en forma inmediata" informó acerca de esta situación a los clientes que se vieron afectados, así como al Banco Central (BCU), "y se iniciaron los procesos legales correspondientes".

El País consultó al regulador acerca de este hecho, y desde su Departamento de Comunicación señalaron que "el Banco Heritage informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay sobre el incidente constatado y las medidas adoptadas al respecto, incluyendo la denuncia en la Justicia".

La Superintendencia "está dando seguimiento al asunto", complementaron desde la autoridad monetaria. La información proporcionada por el Heritage, agregó el BCU, tiene "carácter confidencial".

En tanto, desde filas judiciales la jueza María Helena Mainard dijo a El País que la fiscalía —sobre la que a partir del nuevo Código del Proceso Penal recae la investigación— solicitó algunas medidas cautelares en este caso, como el embargo genérico (que inmoviliza los bienes que pueda tener la indagada mientras dure este etapa) y el cierre de fronteras. Mainard añadió que "no está formalizada la denuncia todavía".

La tarea de investigación está en manos de la fiscalía de Delitos Económicos.

Aterrizaje.

Heritage desembarcó en Uruguay en 2007 cuando compró parte del paquete accionario de Surinvest, operación que completó en junio de 2010 cuando se hizo con el 100% de la institución fundada en 1981 y que hizo sus primeras armas como casa cambiaria. El Surinvest empezó a trabajar como banco en 1991.

En 2011, un año después de que los suizos tomaran el control de la empresa, cambió su denominación original para comenzar a operar en la plaza local bajo el nombre de Heritage.

La casa matriz, Banque Heritage de Suiza, es propietaria del 100% de la subsidiaria local a través de HFT International.

A fines de 2013, la institución se hizo con los negocios de banca persona y banca corporativa que tenía el inglés Lloyds TSB en Uruguay.

De acuerdo a la definición que brinda en su sitio web, el Heritage "se especializa en banca corporativa y privada, brindado sus servicios a personas físicas y sociedades que buscan desarrollar una relación personal de largo plazo, al tiempo que se benefician de servicios y productos financieros de clase mundial"

El último Monitor Financiero de la consultora CPA Ferrere, divulgado días atrás, señaló que el año pasado se registró una mejora de la rentabilidad del sistema bancario. En concreto, en 2017 el resultado de los bancos alcanzó los US$ 357 millones, de los que US$ 182 millones corresponden a bancos privados —tres de nueve dieron pérdidas (HSBC, Heritage y Nación Argentina)— y US$ 175 millones al Banco República (BROU). Se trató de US$ 283 millones más que en 2016, detalló el informe.

No residentes con 872 cuentas.

Según los datos divulgados por el Banco Central (BCU), el Banque Heritage tenía hasta el 31 de diciembre del año pasado un total de 4.446 clientes, de los cuales 872 (19,6%) eran no residentes. Asimismo, el banco suizo poseía a la misma fecha el 2,03% de las obligaciones por intermediación financiera de toda la banca privada —formada más que nada por depósitos. Es así que mientras en la globalidad del sector privado dichos instrumentos ascendían a $ 951.376 millones (unos US$ 33.075 millones), en el Heritage eran $ 9.662 millones (US$ 335,9 millones). En Uruguay, el banco cuenta con su casa central en Ciudad Vieja y dos sucursales en los barrios Pocitos y Carrasco.