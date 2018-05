Estudian bonificación para pagos con telepeaje

"Al telepeaje lo debemos promover y auspiciar", dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y señaló que "no se me ocurre otra ventaja que una bonificación en el precio, aún no sabemos de cuánto" para aquellos conductores que paguen utilizando el TAG —sticker inteligente que se instala en los coches y es leído por las antenas en los peajes.

Uruguay incorporó el sistema de telepeajes años atrás y actualmente está disponible en los 15 puestos que hay instalados en las rutas nacionales.

Rossi manifestó en entrevista con el programa Quién es Quién de TNU y Diamante FM que "el sistema de peajes ha quedado un poco anticuado, debemos modernizar lo que existe e incorporar tecnología que nos va a permitir ser más eficiente sin necesidad" de sumar nuevos puestos de pago.

Mencionó que con el TAG y otras herramientas informáticas "uno puede saber cuántos kilómetros circuló (un vehículo) en una ruta" para cobrarle por eso al conductor. "Esa es la tecnología que en el mundo se está abriendo camino. No se trata de una transformación de hoy para mañana, es un proceso para hacer de a poco", subrayó.

El objetivo según el ministro es "perfeccionar un mecanismo para que haya mayor equilibrio y equidad en el aporte que cada uno de los ciudadanos en función de sus trayectos y sus cargas pueden realizar para el mantenimiento de la red vial".

Aeronáutica.

Rossi también habló de otros temas y expresó que aunque "Uruguay sea un país chico, en el mundo de hoy y en el que se viene cada vez el rol de la aeronáutica va a ser más amplio y tendrá una mayor incidencia económica". Para afrontar ese devenir "es posible que deban hacerse algunos ajustes" a nivel legislativo, como la recategorización de varios aeropuertos nacionales.

"Queremos se revise la realidad de la red aeronáutica para que no solo tengan (los aeropuertos) un nombre y un título sino que eso vaya acompañando de los servicios requeridos", señaló el ministro y agregó que "hoy se le llama aeropuertos internacionales a muchos que no lo son" porque "la realidad lo demuestra, no bajan aviones". También dijo que le gustaría que fueran internacionales terminales aéreas que hoy no lo son como las ubicadas en Rivera, Salto y Colonia.

A su vez, fue consultado por el reclamo de la industria aeronáutica por el elevado precio del combustible, del que dio cuenta El País la semana pasada. "Cada país debe hacerse cargo de las tarifas que puede ofrecer, y creo que en Uruguay debemos definir un criterio y no estar (cobrando) en función de la oportunidad", respondió Rossi y planteó adoptar "una política en esta materia con el objetivo de ser más competitivo, y eso tiene que ver con el precio". Sentenció que tanto él como la industria aeronáutica deberían "influir" en la tarifa que fija Ancap.