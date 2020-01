La evaluación del gobierno y el sector privado de los primeros días de la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como decía el Manosanta (personaje humorístico de Alberto Olmedo): ‘Y… si no me tienen fe’”, dijo el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, a su interlocutor luego de presentar los datos oficiales de visitantes en 2019 -evaluados como “importantes” aunque hubo caída en la cantidad de turistas y en el gasto- y las cifras alentadoras de los 10 primeros días de enero.

Todos estos números deben interpretarse dentro de un panorama “complejo” por las medidas que ha venido tomando Argentina para evitar la salida de dólares desde mitad de 2018, y por eso “deben ser destacados”, dijo la ministra Liliam Kechichián. Repasó que con Mauricio Macri hubo una fuerte devaluación afectando los precios relativos con Uruguay, “volvió el cepo cambiario que nunca pensamos que volvería”, y el nuevo gobierno de Alberto Fernández incorporó un impuesto de 30% para los gastos en dólares.

Frente a esta situación, la jerarca resaltó que se desplegó una fuerte campaña publicitaria de Uruguay como destino en Argentina, poniendo el foco en los beneficios para los turistas -como la devolución de 22 puntos de IVA sobre servicios turísticos, o de 10,5% en el arrendamiento de inmuebles-. Esto sumado a que “la fidelidad, la cercanía y la segunda residencia hacen lo suyo”, provocó que al menos en el inicio del año se revierta la caída de argentinos que llegan al país.



En los 10 primeros días de enero, según datos de Migraciones presentados ayer, ingresaron 135.400 extranjeros y hubo un aumento de 4% de los argentinos en comparación a igual período de 2019. En tanto, los brasileños crecieron 7,7%.

“Nos preguntaban pronósticos (para la temporada) y no éramos tan negativos, confiábamos en el trabajo de promoción hecho”, expresó Kechichián y agregó que “no nos sorprendió” el resultado en el inicio del año “tanto como a alguna parte del sector privado que preveía una temporada menos optimista”.



Desde la Cámara de Turismo reconocieron que la temporada viene por encima de las expectativas, aunque pidieron esperar que culmine el verano para hacer balances.

Retroceso en la llegada de turistas y el gasto en 2019

Las autoridades del Ministerio de Turismo también difundieron los datos cerrados del 2019, que muestran un descenso de 13,2% en la llegada de visitantes al arribar 3,2 millones de extranjeros. En cuanto al gasto que realizaron, cayó 18,6% al ingresar al país divisas por US$ 1.753 millones.



El resultado “no nos deja satisfechos, pero son cifras muy importantes” porque Uruguay recibió “a más de tres millones de visitantes”, indicó la ministra.



La estadía promedio de los extranjeros fue de 5,5 días -en línea con el promedio mundial a nivel turístico, expresó Kechichián- y el gasto medio se ubicó en US$ 544,6 siendo un 6,2% menos que el año previo.



Un 30,5% del total de divisas que ingresaron fue al rubro alojamiento, un 26,9% a alimentación, y el 13,9% fue destinado a compras de productos.

Vista aérea de la Playa La Balconada de La Paloma. Foto: Fernando Ponzetto

Respecto a la nacionalidad de los turistas, pese a la baja en el año, Argentina se mantiene como el principal país de origen. Llegaron 1,7 millones de argentinos, siendo un registro 24,8% inferior al de 2018, cuando habían arribado 2,3 millones.



Este considerable descenso “explica la baja” general del turismo receptivo, señaló Kechichián, porque del resto de los países llegaron más visitantes.



En efecto, los brasileños que visitaron Uruguay crecieron 4,9% y llegaron a 490.000 en el año. La ministra puntualizó que a estos números deben sumarse 100.000 brasileños que llegaron en cruceros y unos 250.000 que “hacen turismo en la frontera seca” sin hacer Migraciones.



También llegaron 40.000 paraguayos, cifra levemente superior al año anterior; 53.000 chilenos, cayendo en unas 8.000 personas respecto al registro de 2018; casi 85.000 ciudadanos estadounidenses con un aumento mínimo interanual; 112.000 personas del resto de los países de América, 8% más que el año previo; y 152.000 visitantes europeos con una ínfima suba en la comparación con 2018.



Además, hubo una suba en el ingreso de visitantes uruguayos, que fueron 513.000 el año pasado contra 460.000 en 2018, aunque los datos pueden estar afectados por el período electoral.

Acerca de la merma en la llegada de argentinos, el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, dijo a El País que hay que mirar los números al detalle porque el promedio puede confundir, ya que hubo balnearios de Rocha donde cayó 50% el turismo desde Argentina en la temporada pasada.



“Eso tuvo un impacto muy duro en esos destinos. El resto del país, como Montevideo y Colonia, mejoraron el promedio”, explicó.



La capital fue la ciudad más visitada, con poco más de un millón de turistas con un gasto asociado de US$ 575 millones. Punta del Este fue el segundo destino, el principal balneario y el lugar con mayor gasto: llegaron 584.000 turistas y dejaron divisas por US$ 672 millones.

El litoral termal fue el tercer lugar más visitado por los extranjeros, al recibir 565.000 personas que gastaron US$ 134 millones. Le siguen Colonia con 285.000 visitantes y US$ 67 millones en divisas, Piriápolis con 174.000 turistas y US$ 112 millones, y la costa de Rocha con 165.000 personas que gastaron US$ 95 millones.

Se monitorean los precios en los balnearios y no hubo quejas En los últimos años hubo cruces entre las autoridades y los privados por los precios excesivos en los balnearios del este, pero este año según la ministra Kechichián “no hemos tenido casi quejas”. Comentó que se realizan monitoreos de precios en todas las zonas turísticas, así como también “se atienden y responden los reclamos” de los turistas. La jerarca destacó que “hubo una respuesta muy madura del sector privado” en materia de precios, habiendo “menú turísticos por US$ 15 en Punta del Este”. El subsecretario Liberoff estuvo en La Barra y vio menúes gastronómicos que con los descuentos al pagar con tarjeta quedaban en US$ 10. Consultada por El País sobre algunos precios elevados en balnearios de Rocha donde son escasas las opciones para comprar, la ministra aseguró que “el monopolio privado siempre es malo”.

Se emitieron más de 2.000 tarjetas prepagas para extranjeros por efecto Argentina

“Tuvo un efecto de promoción (del país) muy importante, ayudó mucho”, dijo el subsecretario Liberoff respecto a la emisión por parte de entidades financieras de tarjetas prepagas para turistas extranjeros. Informó que se emitieron más de 2.000 plásticos. La dificultad que tenía esta operativa era que no se podía cargar la tarjeta desde el exterior, y los argentinos debían traer dinero físico para evitar así el pago del 30% extra. Sin embargo, al conocerse a finales de año la reglamentación de la ley que impuso ese recargo, se supo que podían abonar con tarjeta y acceder a los beneficios eludiendo el pago del 30% extra si pagaban su estado de cuenta en dólares. Esto último, junto a la eliminación del impuesto para la compra de pasajes a los países limítrofes, fue resaltado por Liberoff.