Evitemos pleitos contra ANP de multinacionales

Semanas pasadas, un grupo técnico de ANP evaluó la iniciativa privada de una nueva Terminal de Contenedores presentada por MSC concluyendo que no es posible avanzar con la iniciativa por considerarla inconveniente, principalmente por la ubicación propuesta por dicha empresa por razones técnicas.

Sin embargo, contrariando dicho informe, el directorio de la ANP por mayoría decidió aprobar la iniciativa, pero cambiando la ubicación del proyecto y ademas el organismo portuario adjudicó cierto porcentaje de premio por la iniciativa de dicha naviera. Esta decisión nos llama poderosamente la atención y nos lleva a reflexiones. La verdad es que desconcierta el proceso de decisiones estratégicas de ANP porque durante todo el año 2018 el organismo portuario realizó varias conferencias anunciando la aprobación y el contenido del Plan Maestro 2035.

Seamos claros. Este Documento que llevó a la ANP más de 6 años elaborarlo y que a pesar de las distintas visiones que existen en el ámbito portuario, definió ya los lineamientos estratégicos para todos los puertos del Sistema Nacional de Puertos. Y en el caso particular del Puerto de Montevideo, realiza definiciones estratégicas importantes.

Entre las definiciones más destacables debemos señalar la planificación del nuevo ingreso al puerto de la línea ferroviaria destinada a UPM y la nueva Terminal de Celulosa, la construcción de un viaducto en los accesos y la decisión política y estratégica con la que coincidimos que el futuro desarrollo del Puerto de Montevideo será en el área de Punta Sayago. Esta decisión política fue anunciada y divulgada en varias instancias públicas por las más altas autoridades ministeriales y de la ANP.

Por lo menos es llamativo que a pesar que la iniciativa de MSC fue presentada al menos un año antes de la aprobación del nuevo Plan Maestro, no aparezca en dicho Plan el área propuesta por MSC como posible desarrollo de una nueva terminal. Pero aun extraña más que ANP no considere su propio plan estratégico -desarrollar Punta Sayago- al proponer la nueva ubicación a MSC. Pensamos que cualquier iniciativa privada que se presente, incluso la de MSC, debiera estar alineada con el Plan Maestro. Esta parece haber sido la correcta conclusión del equipo técnico.

Días pasados, la seccion Economía de El País, publicó una nota de fuente anónima pero oficial donde dice que “el gobierno no le puede decir no a la naviera más grande del mundo”. Estas declaraciones parecen decir que lo importante no es la planificación, ni las certezas jurídicas ni las necesidades del país, sino que lo importante es el tamaño de la empresa y sus intereses particulares que ponen al país a su servicio. Esta forma de actuar resulta peligrosa y pone en riesgo la reputación del país.

Tampoco podemos obviar que esta iniciativa se presentó en un contexto especial, que fue el anuncio por parte de Katoen Natie de vender su participación en la Terminal especializada de contenedores TCP, Terminal que cuenta con apenas un treinta por ciento de ocupación. Este inversor belga anunció inmediatamente que debía suspender el proceso de venta en 2017 hasta tanto la ANP resolviera sobre justamente esta iniciativa. Luego vino la sorpresa: MSC retiró su iniciativa y Katoen Natie comenzó a negociar una extensión del contrato de concesión con el MTOP y llamativamente MSC presenta nuevamente la iniciativa y según nos han informado fue sin cambios en su diseño y ubicación.

Tenemos la sensación que la decisión de ANP no fue de planificación, sino de intervenir directamente en la puja de dos grandes actores internacionales con intereses importantes en el puerto de Montevideo. Lo que no queda claro es cuál es la intención o la ventaja para el Puerto y para el país pues nos parece una decision que terminará en importantes demandas legales con una u otra Multinacional que es lo que debemos evitar a toda costa. Hay gente que hace los mayores esfuerzos para que se le reconozca su condición de masoquista.

Faltando meses para el cese político y administrativo de la actual autoridad portuaria, nos habíamos propuesto no escribir sobre este tema en particular esperando que KN tome su decision pero como dice el refranero carnavalero las circunstancias nos obligan a salir. Estas no son las decisiones que esperamos de una Administración Nacional de Puertos que contrata consultoras internacionales, crea grupos de trabajo técnicos para la mejor toma de decisiones estratégicas que luego desconoce. Es necesario una ANP que brinde certezas a toda la comunidad y no una ANP que se contradice y afecta la credibilidad de nuestro puerto.

Por último, queremos marcar claramente que coincidimos totalmente con las expresiones del Dr. Juan Curbelo, miembro del directorio de la ANP por la oposición sobre este tema en particular. Y coincidimos obviamente con sus argumentos.

La imagen

El diagrama muestra cada uno de los proyectos definidos por el Plan Maestro de la ANP 2018-2035 en el puerto de Montevideo. Como los textos de cada uno de los proyectos marcados en la lamina aparece con letra pequeña para facilitar su lectura los hemos ennumerado desde la izquieerda siguiendo el ovalo.

-Puerto Punta Sayago



-Consolidacion de Puerto Logistico (Punta Sayago)



-Zonas de Preembarque



-Relocalizacion de Reparaciones Navales en Zona Capurro



-Muelle e Instalaciones Pesqueras Puerto Capurro



-Acceso Norte y Nuevas Explanadas en la Bahia



-Modificación del actual acceso Ferroviario y Circulacvion interior (Proyecto Ferroviario Central)



-Muelle y Explanada para Derivados forestales



-Viaducto Rambla Edison



-Profundización de Muelles: -14 metros



-Terminal de Cruceros (pasajeros)



-Canal de acceso al Puerto de Montevideo. -14 metros



Esta lámina aparece en la página 50 del Plan Maestro.