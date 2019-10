¿Cómo evolucionó el precio de los campos en el primer semestre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio promedio de la tierra en Uruguay volvió a subir en el primer semestre de 2019, luego de la baja registrada en los años 2015, 2016 y 2018.

Según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería (MGAP) el valor promedio registrado entre enero y julio del presente año fue US$ 3.756 por hectárea (ha), mientras que en los últimos 19 años, donde se vendieron 8,3 millones de hectáreas en Uruguay, el promedio fue US$ 1.623 por ha.

En estos primeros seis meses del año se vendieron 62.387 hectáreas por US$ 234 millones, volumen que marca una caída de 24% respecto al primer semestre de 2018.



El monto generado por los negocios en el período citado, marcan un aumento de 21% sobre la facturación del primer semestre del año pasado.



Según la DIEA, el 12% de las hectáreas vendidas abarcó tierras forestales, 17% tienen por destino la ganadería, 25% la agricultura y el 46% la actividad agrícola-ganadera. Es precisamente la venta de estos campos con destino agrícola la que justifica el incremento del precio promedio, a lo que se suma un negocio en Salto con tierras que tienen por destino la actividad citrícola.

Departamentos.

La información relevada por la DIEA sostiene que el 34% de las tierras que se vendieron -que representan algo más de 21.000 hectáreas- se concentraron en Paysandú (9.729 ha), Rivera (6.280 ha) y Flores 5.309 ha, con valores promedio de US$ 4.186, US$ 3.264 y US$ 4.106 por hectáreas respectivamente.



En Salto se negociaron 3.663 ha y hubo una venta importante de tierras citrícolas, hecho que justificó la suba del precio promedio (US$ 7.015). Según la DIEA, si no se hubiera concretado ese negocio, el valor medio hubiera quedado en US$ 3.500.



A Salto le siguen Río Negro (2.378 ha) y Soriano (4.806 ha) como los sitios con tierras mejor pagas, con promedios de US$ 5.746 y US$ 5.702, respectivamente. En ambos hay suelos con alto potencial agrícola.



Como en anteriores relevamientos, el precio más bajo (US$ 1.349) se registró en el departamento de Artigas (1.281 ha), seguido de Treinta y Tres (2.427 ha) con un valor promedio de US$ 1.697.

Foto: Archivo El País.

En el resto de los departamentos, los datos difundidos son los siguientes: en Canelones se vendieron 1.399 ha a un precio promedio de US$ 3.896; en Cerro Largo 1.480 hectáreas a US$ 2.099; en Colonia 2.055 ha a US$ 5.261; en Durazno 4.529 ha a US$ 3.036; en Florida 116 ha a US$ 3.863; en Lavalleja 3.858 ha a US$ 3.260; en Maldonado 4.334 ha a US$ 1.816; en Rocha 3.533 ha a US$ 2.201; en San José 476 ha a US$ 4.766; y en Tacuarembó 2.060 ha a US$ 2.087.

Tamaño.

Cuando la información de compraventa de tierras del primer semestre se mide por tamaño del predio, los campos de entre 1.001 y 2.000 hectáreas fueron los que lograron el mayor precio, con un promedio de US$ 5.911.



En la otra vereda, el precio más bajo se registró en las ventas de campos con superficies que van de 101 a 200 hectáreas: US$ 2.906. Este precio se ubicó 23% por debajo del promedio general de los campos vendidos en el semestre.



Medidas por precio, los predios menores de 1.000 hectáreas tuvieron un valor promedio de US$ 795; de 1.001 a 1.500 ha US$ 1.344; de 1.501 a 2.000 ha US$ 1.811; de 2.001 a 2.500 ha US$ 2.354; de 2.500 a 3.000 ha US$ 2.836; de 3.001 a 4.000 ha US$ 3.552; de 4.0001 a 5.000 ha US$ 4.387; de 5.001 a 6.000 ha US$ 5.557; de 6.001 a 8.000 ha US$ 6.824; de 8.001 a 10.000 ha US$ 8.733 y más de 10.000 hectáreas US$ 16.274.



Por otro lado, hay que destacar que desde el segundo semestre de 2008 hasta ahora, el precio promedio del trimestre (tomando trimestres móviles) se ubicó siempre por encima del promedio general de los últimos 19 años, según destacó el análisis realizado por el MGAP a través de la DIEA, en base a la Dirección General de Registros.