Un ex jerarca del Citi presidirá el Banco República

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, envió ayer los pedidos de venia al Parlamento para el presidente y uno de los directores del Banco República (BROU) y para el presidente del Banco de Previsión Social (BPS).

Para el BROU, Lacalle Pou eligió un perfil netamente técnico para presidirlo. Fuentes del gobierno dijeron a El País que se trata de Salvador Ferrer. Es un economista, de 49 años, que fue director de Banca Corporativa del banco estadounidense Citi en Uruguay entre diciembre de 2012 y diciembre de 2019. Estuvo 24 años y medio en esa institución y participó por el Citi en la estructuración del canje de deuda de 2003 y en la emisión del gobierno uruguayo del primer bono en moneda nacional en el mercado global.

Para director del BROU se envió la venia de Pablo Sitjar, indicaron las fuentes. Sitjar es contador, con una Maestría en Gestión por el MIT Sloan School of Management. Fue presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo entre 2013 y 2016, es CEO y cofundador de The Southern Cone Group, una empresa regional de administración de activos y fue cofundador de Renmax Corredor de Bolsa. También fue subdirector general del ex Banco Surinvest en Montevideo (actual Heritage).



Para presidir el BPS, Lacalle Pou eligió a Horacio Hughes, contador, que fue gerente general de OCA por 20 años y fue gerente general de la tabacalera Abal Hermanos entre 1991 y 1998.