“Exitosa” demanda de deuda de Sheraton; alcanzó los US$ 55 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se realizó la emisión de las Obligaciones Negociables (ON) de Tonosol S.A. (la empresa propietaria del hotel Sheraton y del Aloft Montevideo Hotel, ambos hoteles gestionados por la cadena Marriott International) por US$ 20 millones y desde la corredora Nobilis (que estructuró la emisión) calificaron la demanda como “exitosa”.

Es que en el tramo mayorista, la demanda alcanzó los US$ 33,8 millones y los US$ 15 millones del tramo se colocaron a un precio de corte de 101,28%.



Este fue el precio usado como referencia para el tramo minorista que se emitió ayer, la demanda fue de US$ 21,5 millones para los US$ 5 millones y completar así una emisión total de US$ 20 millones.



La corredora de bolsa, Nobilis explicó que en el tramo minorista, los clientes individuales podían participar por montos de hasta 500.000 Unidades Indexadas (UI), lo que equivale a US$ 57.300 aproximadamente.



Dado el precio de corte definido, el rendimiento para el inversor es de 6,3% anual.



“La ON de Tonosol apuntó a ocupar un espacio en la curva de instrumentos financieros en dólares, en que existen pocas alternativas de inversión en esa moneda”, indicó la corredora.



Asimismo, indicaron que la tasa de interés en dólares es de Libor 180 días más 4% con un piso de 6,5% y un techo de 7,5%.



“Esta estrategia se vio reflejada con éxito en la realidad, con una demanda en el tramo mayorista que superó en 2,2 veces el monto”, señalaron.



Los fondos obtenidos con la emisión de los títulos de deuda serán utilizados por Tonosol para reestructurar otras deudas financieras y cancelar deudas con el proveedor de obra del Hotel Aloft y el financiamiento de mantenimiento de los hoteles de la firma.



En concreto, los fondos que se obtengan serán utilizados para el repago anticipado del crédito del Banco Itaú (de los años 2014 y 2017) por más de US$ 17 millones, para la optimización de la estructura financiera de Tonosol y para financiar el mantenimiento y acondicionamiento de los hoteles Sheraton y Aloft.