Exministro griego filtra las grabaciones de los Eurogrupos sobre la crisis de su país

El exministro de Finanzas griego y líder del partido MeRA25, Yanis Varoufakis, filtró el sábado las polémicas grabaciones que realizó durante los Eurogrupos de la primera mitad de 2015, con las que pretende demostrar que todo lo que relató sobre las duras negociaciones era cierto.



Las filtraciones corresponden a las reuniones informales de los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) entre el 24 de febrero y el 1° de julio de 2015, en los que el exministro de Finanzas intentó renegociar la deuda griega con las instituciones acreedoras y comunitarias.



Las grabaciones muestran la hostilidad con la que se encontró el representante del gobierno izquierdista de Syriza y ponen en duda la transparencia y flexibilidad en las negociaciones.



Por lo que se escucha en las grabaciones, uno de los más duros con la postura griega fue el exministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble.



Antes de que se hablase de un tercer rescate, el 20 de febrero de 2015 el Eurogrupo acordó prorrogar en cuatro meses el segundo programa de rescate a Grecia, formalizado en marzo de 2012, gracias al compromiso griego de poner en marcha "un proceso amplio de reformas". Schäuble dejó claro que no se realizaría ninguna enmienda sino solo una extensión.



"No quiero que se genere ninguna confusión o malentendido, de que pueda haber alguna enmienda al acuerdo presente", afirmó.



Wolfgrang Schäuble, el exministro de Finanzas alemán fue uno de los más duros al momento de negociar.

El 24 de abril en Riga, la situación siguió torciéndose. Los ministros de Finanzas no alcanzaron un acuerdo sobre las reformas exigidas a Grecia para entregarle los 7.200 millones de euros aún pendientes del programa de rescate prorrogado. Se empieza a hablar de un "plan B", la salida de Grecia del euro.



Ese día Schäuble insistió, pero el más duro fue el ministro eslovaco, Peter Kazimír, a quien se escucha decir: "Queremos ayudar a Grecia, pero si Grecia no quiere nuestra ayuda y las condiciones que la acompañan, quizá sea el momento de hablar de las consecuencias".



También fue Schäuble quien puso sobre la mesa los controles de capitales en junio, después de que Luis de Guindos, ministro de Economía español en el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, preguntase si los bancos griegos podrían abrir al día siguiente.



"Me gustaría preguntar al gobierno griego si está preparado para aplicar control de capitales, y si el Banco Central Europeo está pensando en una asistencia de liquidez inmediata", preguntó el alemán. Además, en la grabación correspondiente al 24 de junio Schäuble asegura que los beneficios de los bonos griegos deben ir al presupuesto alemán.



Ese mismo día el presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem espetó Varoufakis: "hace falta un acuerdo, y si quieres un 'tómalo o déjalo', también es posible. Simplemente di sí. Es una opción, porque de verdad que nos estamos quedando sin tiempo, creatividad ni opciones".



Dos días después, el primer ministro Alexis Tsipras convocó un referéndum sobre el rescate que, el 5 de julio, concluyó con el rechazo de más de un 60% de los griegos a las propuestas de los acreedores. Sin embargo, en agosto se aprobó un tercer programa de asistencia financiera que dio pie a varios años de extrema austeridad impuesta desde fuera.



Varoufakis intentó compartir estas grabaciones hace un mes, cuando se las entregó al presidente del Parlamento griego, Konstandinos Tasulas, durante un debate sobre política laboral, pero este las rechazó y se las devolvió.



"Las mentiras sobre lo que ocurrió en 2015 son utilizadas hoy en día contra los trabajadores. Por eso, les quitaremos el derecho a mentir sobre lo que ocurrió en el Eurogrupo", destacó Varoufakis en dicha intervención.



Ahora Varoufakis ha colgado estas grabaciones bajo el nombre #Euroleaks en la web de MeRA25, partido fundado por él mismo y por el que es diputado desde julio, para acabar con "las noticias falsas de 2015 que todavía se venden como hechos".



Las reglas del Eurogrupo no impiden la grabación de las reuniones, aunque se da por hecho que los participantes mantendrán la confidencialidad.



Varoufakis se decidió a grabar las reuniones con su teléfono tras comprobar que no se tomaba acta y que "la ausencia de un registro de lo que se decía permitió a los burócratas de la troika disfrutar de una orgía de filtraciones e insinuaciones".



Tiempo después, la transcripción de las grabaciones sirvió también de base para la redacción del libro de Vaorufakis "Comportarse como adultos" y la película "Adults in the room", del director Costa-Gavrás.



[EN BASE A EFE]