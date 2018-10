El explosivo crecimiento de las compras al exterior por Internet

En septiembre las compras por Internet al exterior crecieron 4,4% frente a agosto y 37,5% respecto a septiembre de 2017, según la información divulgada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Así, se registraron 31.370 envíos en agosto mediante esta franquicia.

El régimen de encomiendas permite que cada mayor de 18 años pueda hacer hasta tres envíos de compras realizadas en el exterior por Internet al año, siempre que no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso (cada una de ellas). Si se cumplen estas condiciones, ese paquete llegará libre de impuestos de importación.

En el período enero-septiembre se registraron 277.664 encomiendas, 11,6% más que en igual lapso de 2017.

Salvo en enero y julio, durante cada mes del año se observó un incremento frente al mismo mes de 2017.

El informe "El régimen de encomiendas postales internacionales", elaborado por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, mostró que en todo 2017 se registraron "339.333 envíos, representando un valor total de US$ 36 millones".

Los datos que divulga Aduanas no tienen la información sobre el monto gastado bajo esta franquicia.

"El año 2017 mantuvo la tendencia al aumento en el número de usuarios, que se explica fundamentalmente por el ingreso de nuevos usuarios al uso de la modalidad expresa. La cantidad de personas que hicieron uso de la franquicia ya sea bajo la modalidad expresa o no expresa, ascendió durante el año 2017 a 177.369 usuarios, de los cuales solo el 4% realizó envíos bajo ambas modalidades (expresa y no expresa)", señaló el informe. Hubo 25% más usuarios que en 2016.

La modalidad no expresa permite traer encomiendas por hasta US$ 50, pero no se acumula con el otro régimen. Es decir, una misma persona puede traer tres paquetes por año (en una u otra modalidad).

Eso llevó además, a que la compra promedio sea de US$ 106 al año. Si se observa lo que ocurre en cada modalidad, el gasto promedio es de US$ 130 en la modalidad expresa y de US$ 22 en la no expresa, en ambos por debajo de los máximos permitidos de US$ 200 y US$ 50.

"Llama la atención el bajo promedio en valor de los envíos, dado que los cambios establecidos a partir del año 2016 buscaron simplificar el procedimiento aduanero y dar certidumbre a los usuarios, de forma de poder hacer un uso más eficiente del monto franquiciado", indicó el ministerio.

Cada usuario tiene un promedio de 1,9 envíos al año. A su vez, solamente el 33% de los usuarios completó su cupo anual de tres envíos. Mientras, el 41% de los usuarios solamente realizó un envío en 2017. Este fue uno de los argumentos del MEF para bajar el año pasado la cantidad máxima permitida de cuatro a tres envíos por año.

"Las condiciones normales de mercado se han modificado por lo que se entiende pertinente disminuir la cantidad de envíos que podrán recibirse al año, a fin de que no se desvirtúe el régimen", indicaba un decreto del MEF con fecha 29 de diciembre de 2016.