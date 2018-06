Más del 40% de la exportación en mayo a países sin acuerdos

"La mayor parte de las exportaciones de Uruguay, tienen como destino países con los que no hay acuerdos comerciales. Por lo tanto, los productos ingresan con costos más elevados", indicó el informe de comercio exterior de mayo del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica.

Según los datos difundidos, algo más del 40% de las ventas externas de Uruguay en mayo van a países con los que no hay firmado convenios comerciales para eliminar aranceles (la cifra era levemente superior al registro del mismo mes de 2017). Del resto, la mayor parte de las exportaciones son hacía los socios comerciales del Mercosur, seguido por las zonas francas, luego los Estados asociados al Mercosur y por último a otros países con los que hay acuerdos comerciales.

"Sólo con uno (Brasil) de los cuatro principales destinos de las exportaciones (China, Estados Unidos y la Federación Rusa) hay un acuerdo comercial vigente", analizó el documento elaborado por la Universidad Católica.

Por otra parte, sostuvo que existe una "alta concentración tanto en exportaciones como en importaciones ya sea que se consideren los productos o los socios comerciales". Es que por un lado los cinco principales artículos exportados en mayo representan el 66% del total —carne y despojos comestibles (US$ 160,7 millones), semillas y frutos oleaginosos (US$ 152,7 millones), madera y manufactura de madera (US$ 116,1 millones), lácteos (US$ 53 millones) y cereales (US$ 26,8 millones)— y por otro los cuatro destinos más relevantes concentran el 52% de las ventas externas —China (24%), Brasil (13%), zona franca Nueva Palmira (10%) y Estados Unidos (6%)—.

En el caso de las importaciones, los cinco principales artículos importados representaron el 52% del total de las adquisiciones en mayo: combustibles minerales, maquinas y sus partes, vehículos automóviles, aparatos y material eléctrico y plástico. En el quinto mes del año y por un amplio margen, fue la petrolera estatal Ancap la principal empresa importadora.

Otro aspecto en que hace foco el informe es "la alta participación de las zonas francas como destino", así como que las colocaciones desde los exclaves "crecieron más que el resto de las exportaciones".