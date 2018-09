Exportaciones aumentaron tras cuatro meses de caída

Tras registrar caídas durante cuatro meses consecutivos, las exportaciones de bienes en agosto —incluyendo zonas francas— registraron un aumento de 2,1% con respecto al mismo mes del año pasado, al totalizar ventas al exterior por US$ 846 millones.

El dato conocido ayer por Uruguay XXI señala que, en lo que refiere al acumulado del año, las ventas al exterior se mantienen con variaciones positivas ya que alcanzaron los US$ 6.103 millones, lo que implica un aumento de 1,1% respecto al mismo período de 2017.

El crecimiento del mes estuvo explicado principalmente por las exportaciones de carne bovina, productos lácteos, ganado en pie y malta. Por su parte, la soja sigue siendo el producto con mayor incidencia negativa, "de hecho si se excluye la soja, las exportaciones crecerían 11% en agosto", destaca Uruguay XXI.

En agosto, las exportaciones de soja totalizaron US$ 55 millones, lo que significa una retracción de 53% en términos interanuales. "La producción de la oleaginosa se redujo en más de 60% en la zafra anterior debido a cuestiones climáticas, representando un mínimo de producción en una década. En la comparación interanual se exportaron 165.000 toneladas menos que en agosto 2017", agrega el informe.

Otros productos que se sumaron a la negativa incidencia de la soja en la comparación interanual fueron las ventas de arroz y los productos farmacéuticos.

El principal producto exportado en agosto fue la carne bovina, cuyas ventas crecieron un 27% en la comparación interanual, al totalizar US$ 152 millones. Este aumento se explica tanto por un crecimiento del 24% en el volumen exportado, como de un incremento en los precios.

Desde Uruguay XXI indicaron que China se mantuvo como el principal destino, al representar un 39% del total exportado. "Le siguió la Unión Europea con 25% y Estados Unidos con el 13%".

El segundo producto del mes más exportado fue la celulosa, cuyas ventas alcanzaron los US$ 137 millones, cifra 2,4% más que en agosto de 2017. El sector lácteo continuó con su tendencia alcista en el mes de agosto (81%) ya que sus ventas al exterior totalizaron US$ 69 millones, mientras que en el mismo mes del año pasado sus ventas fueron de US$ 38 millones. Dentro de esta categoría, el producto con mejor rendimiento fue la leche en polvo y la manteca.

En lo que refiere a las ventas externas de ganado en pie, en agosto aumentaron un 74% en comparación al mismo mes del año pasado. Mientras que en el noveno mes de este año las ventas totalizaron US$ 43 millones, en agosto del año pasado habían totalizado US$ 25 millones. Respecto a los destinos de los bovinos exportados, un 87% corresponde al mercado turco y un 12% al chino.

La malta fue la destacada de este mes, producto cuyas ventas alcanzaron los US$ 27 millones en agosto, la mayor cifra desde octubre de 2013. "En términos interanuales el crecimiento fue de 147%", agrega el comunicado. Este desempeño se explica —sobre todo— por el volumen exportado hacia Brasil y no tanto por los precios que aumentaron apenas 3%.

Si se comparan las exportaciones de arroz de agosto del año pasado con las del mismo mes de este año, las ventas se redujeron un 38% lo que indica que mantuvieron la tendencia a la baja con exportaciones que totalizaron los US$ 26 millones.

Esta caída responde a menores volúmenes exportados, "dado que los precios mostraron valores superiores en la comparación interanual. En agosto, el valor de la tonelada de arroz fue 8% superior al de agosto 2017. Perú fue el principal destino en el mes, pese a la baja de 23% en las colocaciones. Brasil y México fueron otros destinos relevantes, y recibieron alrededor de US$ 5,6 millones cada uno", agrega Uruguay XXI.

Destinos.

En el octavo mes del año, las exportaciones uruguayas alcanzaron 116 mercados y China fue nuevamente el principal destino. Las exportaciones a este mercado representaron un 20% del total al alcanzar los US$ 128 millones. Los principales productos comprados por China fueron la carne bovina, subproductos cárnicos y lácteos que compensaron las caídas de las ventas de la soja y la madera.

El segundo destino fue Brasil cuyas ventas al país representaron el 17% del total, explicado sobre todo por las ventas de malta, plásticos y vehículos. El tercer y cuarto destino fueron la Unión Europea y Estados Unidos, respectivamente, en ambos casos el principal producto exportado fue la carne bovina.

Por último, el informe de Uruguay XXI añade que en 2017, del total de las exportaciones uruguayas de bienes, el 67% fueron realizadas por empresas extranjeras (principalmente con productos como la celulosa y las bebidas). Además, se destaca que de concretarse la inversión de la segunda planta de celulosa de UPM, más del 70% de las ventas externas corresponderían a firmas de capital extranjero.