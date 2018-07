Exportaciones brasileñas de pollo y cerdo se desplomaron en junio

Las exportaciones de carne de pollo, tanto cortes como procesados, se ubicaron en 234.100 toneladas en junio, con una caída del 36,9% en la comparación con el mismo mes de 2017 (370.900 toneladas) y del 30% en relación a las de mayo de este año (333.200 toneladas), según las estadísticas divulgadas por la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA).



Los embarques de carne de cerdo el mes pasado, por su parte, se ubicaron en 29.700 toneladas, un volumen en un 44,9% inferior al del mismo mes de 2017 (54.000 toneladas) y en un 27,5% menor al de mayo de este año (41.000 toneladas), de acuerdo con la misma patronal.



Esa reducción fue "resultado directo de los bloqueos en las carreteras y de la paralización en los puertos ocurridos durante la huelga de los camioneros. Hubo una caída generalizada en los volúmenes embarcados hacia todos los mercados importadores", explicó el presidente de la Asociación, Francisco Turra, citado en un comunicado de la entidad.



Este sector tiene una gran importancia para Brasil debido a que el país es el mayor exportador mundial de carne de pollo y uno de los mayores abastecedores mundiales de carne de cerdo.



Los productores de estos dos tipos de carnes estuvieron entre los más impactados por la huelga de camioneros que paralizó Brasil por once días y que provocó una grave crisis de desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos.



Ello debido a que, sin poder recibir raciones para sus animales —lo que provocó la muerte de unas 70 millones de aves—, al menos 167 plantas de procesamiento de estas carnes tuvieron que paralizar su producción.



La ABPA calcula que la paralización de los camioneros causó a este sector pérdidas por 3.150 millones de reales (unos US$ 828,9 millones).



Según los cálculos de la patronal, la reducción de los embarques hizo que los ingresos de Brasil por la exportación de carne de pollo cayeran desde US$ 616,4 millones en junio de 2017 hasta US$ 358,1 millones el mes pasado.



Con la reducción de los embarques en mayo y en junio, las exportaciones de carne de pollo acumuladas en el primer semestre de este año se limitaron a 1,835 millones de toneladas, un volumen en un 13,5% inferior al de los primeros seis meses del año pasado.



Los ingresos semestrales, por su parte, cayeron en un 17,4%, hasta US$ 2.960 millones en los primeros seis meses del año.



En cuanto a la carne de cerdo, las exportaciones en volumen en el primer semestre cayeron en un 20%, hasta 234.700 toneladas, y en valores bajaron en un 32%, hasta US$ 501,1 millones.



"Las pérdidas generadas por el bloqueo en las carreteras impactaron directamente las proyecciones iniciales de los exportadores para el primer semestre, en un momento en que se registraban fuertes ventas de carne de cerdo a China que venían compensando los efectos del embargo ruso", señaló el director ejecutivo de la ABPA, Ricardo Santin.