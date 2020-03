Exportaciones caen 18,7% por desplome de China ante el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones registraron una fuerte caída de 18,7% en el segundo mes del año 2020 frente al mismo mes del año anterior.

Según los datos del Instituto Uruguay XXI publicados ayer, las solicitudes de exportación (si se incluyen las ventas que salen por zonas francas) totalizaron US$ 569 millones, mientras que en febrero de 2019 habían sido US$ 699 millones.



La caída estuvo explicada principalmente por la disminución de las ventas a China, -el principal socio comercial de Uruguay- dado el reciente brote de coronavirus. Las exportaciones a este destino registraron un desplome del 49% frente al monto exportado en febrero del año pasado.



Si no se tienen en cuenta las exportaciones que salen del país desde las zonas francas, las exportaciones cayeron 13,9% en febrero, según los datos de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

Al analizar lo ocurrido en el acumulado del año se destaca que las exportaciones alcanzaron US$ 1.166 millones, lo que significó un 12,6% menos respecto a lo vendido en los dos primeros meses del año anterior.



Entre los productos que tuvieron mayor incidencia negativa en las exportaciones de febrero está la carne bovina, la celulosa, los productos lácteos, la madera y los despojos cárnicos. Mientras que los concentrados de bebidas, el arroz y el trigo tuvieron un impacto positivo en las ventas del mes.

Nuevamente el principal producto exportado fue la carne bovina con un total de US$ 132 millones en febrero, seguido de la celulosa (US$ 92 millones) y los concentrados de bebidas (US$ 48 millones).



Si bien la carne bovina fue el principal producto exportado, el monto vendido en febrero fue 19% inferior al del mismo mes del año pasado, principalmente por la situación sanitaria en China.



Desde Uruguay XXI indicaron que el sector alimenticio uruguayo es el más expuesto a los efectos del coronavirus por ser el de mayor participación en la matriz exportadora de China. Asimismo, indicaron que “el principal problema” en el sector exportador nacional debido al coronavirus, “ha sido la renegociación de embarques que ya estaban siendo enviados, y la falta de pagos por exportaciones de noviembre y diciembre”.



No obstante, afirmaron que en las últimas semanas los pagos a empresas uruguayas se reactivaron de forma paulatina.



En este sentido, el nuevo ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, indicó ayer tras asumir su mandato que “las complicaciones en el sector agropecuario por el coronavirus son relativas” y que la incidencia es “medio lejana”.



Sin embargo, comentó que aunque “China sigue siendo un mercado importante” para Uruguay, “se debe trabajar para no depender de un solo mercado”.