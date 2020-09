Las exportaciones caen por octavo mes consecutivo y se espera “un año perdido”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las ventas al exterior volvieron a caer en agosto, esta vez un 18,3% frente al mismo mes del año pasado, al totalizar US$ 702 millones. Esto implica la octava caída consecutiva de las exportaciones en el año, mientras que en el período enero-agosto la baja es del 17% respecto a igual lapso de 2019 al totalizar ventas por US$ 5.140 millones, según informó ayer el Instituto Uruguay XXI que incluye las ventas desde zonas francas.

La caída de agosto fue preocupante -según los especialistas en comercio exterior consultados por El País- dado que el descenso se produjo en todos los productos relevantes que Uruguay comercializa. En concreto, si bien se mantuvo como el principal producto exportado, la carne bovina cayó 23% al totalizar ventas al exterior de US$ 123 millones, seguido de la soja como segundo producto relevante con una caída interanual del 14% y ventas al exterior por US$ 120 millones y la celulosa con un descenso del 28% con exportaciones por US$ 93 millones.

Las exportaciones de arroz y productos lácteos que venían teniendo un mejor desempeño en comparación a los recién mencionados, también cayeron en agosto un 29% y 18%, respectivamente al igual que el cuero y la lana cuyo descenso fue de 65% y 62%.



Los únicos productos que impulsaron las exportaciones fueron el trigo, la malta y los subproductos cárnicos, aunque también se desempeñaron en forma positiva las ventas al exterior de grasas y aceites animales y vegetales, tabaco y preparaciones de carne y pescados.



Si se analizan los destinos de las exportaciones uruguayas por orden de relevancia, en primer lugar se ubicó China aunque con una reducción en las ventas a este país del 9%, seguido de Brasil con un aumento del 6%, Estados Unidos con un crecimiento del 30% y Países Bajos (dentro de la Unión Europea) que aumentó un 8% interanual.

Las noticias del comercio exterior en agosto no fueron positivas “por ningún lado”, según indicó Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, principalmente debido a que caen los mercados más relevante para Uruguay, así como el 72% de los rubros de exportación más significativos.



Eso sumado a que las importaciones cayeron 17% en agosto (habían bajado 7% en julio), el uso del régimen de admisiones temporarias descendió 42% (había caído 39% en julio) y la mercadería tránsito se redujo 31% en el mes cuando en julio la baja había sido del 22%, explican el impacto negativo.



Si bien agosto fue el octavo mes de caída consecutiva de las exportaciones, Bartesaghi explicó que hay diferencias significativas en los descensos mensuales y que no se prevé una recuperación en el corto plazo.

“Nos habíamos ilusionado en junio”, señaló, dado que la caída había sido “bastante menor” (-7%) a la de abril y mayo (-22,7% y -26%) pero nuevamente en julio y agosto “la caída fue fuerte” (-19% y -18,3%), por lo que “estamos lejos de asegurar una recuperación de las exportaciones”.



Bartesaghi afirmó que “es muy probable” que todo el año sea de caída en las exportaciones, un “hecho histórico y comparable con nada”.



Con esto coincido el especialista en comercio exterior y director de la UCU Business School, Marcos Soto, quien explicó que “el 2020 es un año perdido para las exportaciones”.



Sobre los datos de agosto, Soto dijo que “casi no hay novedades positivas” y que hay “síntomas de poca reactivación en algunos mercados”.