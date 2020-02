Exportaciones cayeron en enero 4,7% frente a igual mes de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer mes del año las exportaciones descendieron en comparación con el mismo periodo de 2019. Así, en enero de 2020 las solicitudes de exportación -incluyendo lo que sale del país a través de las zonas francas- llegó a US$ 612 millones, lo que muestra una caída de 4,7% en términos interanuales, según datos divulgados este lunes por Uruguay XXI.

Según el instituto, este descenso fue causado por la caída en las colociones de carne bovina, celulosa, malta, arroz, despojos cárnicos, plásticos y madera, entre otros productos.



En la vereda de enfrente, durante enero los productos que generaron impacto positivo en las ventas fueron los productos lácteos, concentrados de bebida, ganado en pie, y lana y tejidos.

En el mes el principal producto exportado desde Uruguay fue la carne bovina, con ventas por US$ 111 millones en enero, lo que muestra una contracción de 2% frente al mismo mes del año previo.



La mayor parte de esta caída se explica porque China -el mayor comprador de carne uruguaya- disminuyó sus compras, que pasaron de US$ 62 millones en enero de 2019 a US$ 54 millones en enero de 2020 (una baja de 13%).



Pese a esto, el gigante asiático lideró el ranking de destinos de exportación en el mes, con US$ 89 millones y una participación de 23%.