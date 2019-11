Las exportaciones chilenas caen 21% en octubre, coincidiendo con las protestas masivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones chilenas alcanzaron los US$ 5.257 millones en octubre de 2019, lo que supone una caída del 21% interanual, en un mes que ha estado marcado por el estallido de la crisis social en el país.

Las importaciones en ese mes fueron de US$ 5.564 millones y la balanza comercial registró un déficit de US$ 307 millones, el mayor del año, frente a los US$ 18 millones de septiembre, según datos difundidos este miércoles por el Banco Central.



La mayor caída se produjo en las exportaciones agropecuarias, que totalizaron US$ 201 millones, un 30% menos en términos interanuales; mientras que las exportaciones mineras cayeron un 21%.



En concreto, las exportaciones de cobre se ubicaron en los US$ 2.515 millones, lo que equivale a una caída interanual del 22,5%. En tanto, las exportaciones industriales totalizaron US$ 2.219 millones, lo que supone un descenso del 19% respecto al mismo mes del año anterior.



Chile vive un estallido social sin precedentes desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, con masivas manifestaciones en las calles y disturbios que fueron reprimidos por la Policía y las Fuerzas Armadas y que hasta la fecha se han cobrado la vida de al menos 20 personas, seis de ellas ciudadanos extranjeros.



El Ministerio de Hacienda de Chile pronosticó que la economía chilena crecerá este año en torno al 2%, seis puntos menos de lo estipulado antes del estallido social.