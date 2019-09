Las exportaciones crecen 2% en ocho meses con carne y celulosa liderando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto 2019 las exportaciones de bienes incluyendo zonas francas totalizaron US$ 858 millones, lo que implica un aumento de 1,5% en términos interanuales. “Esto se explica fundamentalmente por las exportaciones de soja y en menor medida por el arroz y la carne bovina. Por otro lado, el ganado el pie, la madera, la malta, celulosa y la lana incidieron negativamente”, indicó el informe del Instituto Uruguay XXI divulgado ayer.

A su vez, en el acumulado del año, “las exportaciones alcanzaron US$ 6.212 millones, 2% más respecto a lo exportado en los primeros ocho meses de 2018”, explicó el reporte.



La carne bovina es el principal producto exportado en lo que va del año, con un total de US$ 1.162 millones. La sigue la celulosa con ventas al exterior por US$ 1.096 millones, “cifra prácticamente igual a la exportada el año pasado en el mismo período”, indicó Uruguay XXI. Completa el podio la soja con US$ 756 millones exportados en ocho meses, un 81% más que en igual período del año pasado cuando tuvo una mala cosecha por factores climáticos.



En cuanto a destinos, China sigue encabezando el ranking ya que a ese país se dirigieron US$ 1.307 millones entre enero y agosto, un 15% más que en igual período de 2018.



Lo sigue Brasil que acaparó exportaciones uruguayos por US$ 719 millones en enero-agosto, 1% menos que igual lapso del año pasado y Estados Unidos a donde se dirigieron bienes por US$ 304 millones, 1% menos que en enero-agosto de 2018.