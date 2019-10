Las exportaciones crecen en septiembre y en el acumulado anual de la mano de la soja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mes de septiembre, las solicitudes de exportación (incluyendo lo enviado a través de zonas francas) registraron un aumento de 4,6% en términos interanuales al totalizar ventas por US$ 797 millones.

Según los datos elaborados por el Instituto Uruguay XXI, dicho rendimiento estuvo explicado por el buen desempeño de las ventas de soja, carne bovina y en menor medida ganado en pie y concentrado de bebidas.



Mientras que la celulosa, el arroz, la madera y la lana fueron los productos más relevantes que incidieron de forma negativa.



Las exportaciones de soja registraron ventas por un total de US$ 109 millones, lo que significó un monto 75% superior al de septiembre del año pasado. Esta cifra posicionó al producto como el tercero más vendido al exterior en el mes.



Asimismo, la celulosa se posicionó en el segundo lugar en el ranking de productos exportados tanto del mes (sus ventas significaron US$ 115 millones), como en el acumulado anual (US$ 1.212 millones).



La carne bovina fue el principal producto exportado tanto del mes como en el acumulado del año. Sus ventas totalizaron un total de US$ 174 y US$ 1.325 millones, respectivamente.



Si se analiza lo ocurrido en el acumulado del año, las exportaciones registraron ventas por US$ 6.999 millones, lo que implicó un aumento del 2,4% frente a lo exportado en los primeros nueve meses del año anterior.



En este caso, soja, carne bovina, trigo y concentrado de bebidas fueron los que tuvieron mayor incidencia positiva.



En lo que va del año, los productos que incidieron de forma negativa fueron el ganado en pie, la madera, el arroz y el cuero.



Al evaluar lo ocurrido con las exportaciones por destino no hubo demasiada novedad ya que, como es usual, en el mes de septiembre China fue el principal destino de exportación de los productos uruguayos.



También sigue liderando en el acumulado del año, ya que al gigante asiático se dirigieron el 27% de las ventas uruguayas al exterior, aumentando 23% respecto a enero-septiembre del año pasado.



Brasil se ubica segundo en el ranking (hacia allí van 14% de las exportaciones totales) pese a una caída del 2% en las ventas a ese destino.



Luego vienen Estados Unidos (6% del total) a donde las exportaciones crecieron 1% y Argentina (4%) a donde las ventas de Uruguay cayeron 28%. El quinto destino es Holanda con el 3%.