Exportaciones crecieron 50,9% en julio; estos fueron los productos más vendidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las solicitudes de exportación —sin incluir zonas francas— tuvieron una fuerte suba en julio en relación al mismo mes de 2020 y se ubicaron en US$ 924 millones, lo que significó un incremento de 50,9%.

Por otra parte, si se tiene en cuenta lo que se vendió en las zonas francas, las exportaciones uruguayas fueron por US$ 1.068 millones y hubo un crecimiento de 58,7% en comparación a julio de 2020.



Una vez más, lo que se vendió en mayor medida fue la carne bovina. Además, la categoría registró un "crecimiento muy importante en julio, en un contexto de fuerte demanda del mercado chino", indica el informe de Uruguay XXI divulgado este lunes. Las ventas subieron un 80% en comparación a julio de 2020, y se comercializó por U$S 231 millones.



"Este fue el registro mensual más alto en los meses de julio de los últimos 20 años. La suba se dio por mayores volúmenes exportados (54%) y también por el aumento del precio de exportación (17%), en un contexto de menor oferta de carne a nivel mundial mientas que la demanda se mantiene pujante", agrega.

El segundo producto fue la celulosa, que "mostró un marcado aumento en

julio, en un contexto de mejora de precios de exportación". Las ventas fueron por US$ 141 millones, lo que significó un aumento de 56%.



La soja quedó en tercer lugar. Las solicitudes fueron por US$ 140 millones en julio, e incrementaron un 97% en relación a julio de 2020. ¿Qué pasó? "El crecimiento se debió en mayor medida al aumento de precios. En efecto, el precio promedio de exportación de la soja subió 49% interanual al alcanzar los US$ 517 por tonelada", explica la agencia.