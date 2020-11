Exportaciones se mantuvieron estables en octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el mes de octubre las ventas al exterior totalizaron US$ 737 millones, lo que implicó apenas un 0,3% menos que en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado exportaciones por un total de US$ 739 millones, según los datos publicados ayer por Uruguay XXI (que incluyen lo vendido a través de zonas francas).

Desde el organismo afirmaron que es un “registro muy similar al de octubre” del año pasado, lo que “da muestras de que las exportaciones de bienes están comenzando a recuperarse” tras el impacto que han sufrido desde la irrupción de la pandemia del COVID-19.



Con respecto al mes anterior, las exportaciones de octubre se mantuvieron relativamente estables, dado que en septiembre se habían registrado ventas por un total de US$ 746 millones.



Si se analiza lo ocurrido en el acumulado del año (enero-octubre), las exportaciones totalizaron US$ 6.606 millones, lo que significó casi un 15% menos en comparación con lo exportado durante el mismo período el año pasado cuando se habían registrado ventas acumuladas por un total de US$ 7.739. Los datos oficiales señalaron que octubre fue el mes de menor caída de las exportaciones en lo que va del año, hecho que ya había ocurrido en septiembre cuando las ventas al exterior habían tenido un descenso interanual del 6,8%, la menor en todo el año hasta ese momento.

En relación al desempeño exportador por producto, los datos de Uruguay XXI señalaron que en lo que va del 2020, el arroz sigue siendo el de mayor incidencia positiva en las ventas al exterior, mientras que celulosa, carne y soja fueron los tres con mayor incidencia negativa.



Los resultados de los productos vendidos en octubre reflejaron un comportamiento similar al registrado en el acumulado del año, dado que los que tuvieron mayor incidencia negativa fueron la soja (las solicitudes de exportación de este producto se ubicaron en US$ 41 millones, una caída de 25% interanual), celulosa (ventas totales por US$ 94 millones, cayó 12% interanual) y concentrado de bebidas (cayó 14% en octubre, al situarse en US$ 47 millones).



Mientras que de forma contraria, los productos lácteos, ganado en pie, productos farmacéuticos y arroz tuvieron una incidencia positiva. Las ventas de lácteos totalizaron US$ 68 millones, un 34% más que un año atrás. Las ventas de ganado fueron de casi US$ 8 millones, pero en la comparación interanual se debe tener en cuenta que el registro de octubre de 2019 fue bajo por la falta de negocios hacia Turquía.

La carne bovina fue nuevamente el principal producto de exportación en octubre, las ventas de este producto totalizaron US$ 148 millones, lo que implicó una baja interanual del 3%.



En octubre, China fue el principal mercado de exportación con una participación de 26% del total. No obstante, las ventas hacia el gigante asiático registraron una caída del 6% interanual (por menos ventas de carme bovina), al ubicarse en US$ 148 millones.