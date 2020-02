Exportaciones registraron caída de 4,7% en enero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 2019 culminó con un saldo positivo en materia de solicitudes de exportación de bienes en Uruguay. Sin embargo, en el primer mes del 2020 las ventas al exterior registraron una caída del 4,7% frente al mismo mes del año anterior.

Según los datos publicados ayer por Uruguay XXI (que incluyen las ventas que salen por zonas francas), las exportaciones totalizaron unos US$ 612 millones en el primer mes del año, frente a los US$ 642 del año pasado.



Dicho desempeño se explicó por un menor monto exportado de carne bovina, celulosa, arroz, despojos y subproductos cárnicos, plásticos y sus manufacturas, cuero y madera.

Mientras que los que tuvieron una incidencia positiva fueron los productos lácteos, concentrados de bebidas, ganado en pie, malta, carne ovina y caprina y lana y tejidos.



Pese a que tuvo una caída del 2% frente a enero del 2019, el principal producto exportado en el primer mes del año continuó siendo la carne bovina, con un total vendido de US$ 111 millones.



Le siguen en importancia las exportaciones de madera, productos lácteos, arroz y ganado en pie. Este último registró un relevante aumento dado que en enero del año pasado las exportaciones de ganado en pie fueron casi nulas debido a que Turquía -único destino de estas ventas- dejó de comprar.



Al analizar lo que ocurrió con las exportaciones de enero por destino, el informe de Uruguay XXI señaló que China continúa siendo el líder del ranking con un total de US$ 89 millones, lo que significa una participación del 23% en el total exportado.

No obstante, la cantidad vendida a China tuvo una caída del 14% en enero en la comparación interanual debido a un descenso en las ventas de carne bovina congelada (pasó de US$ 62 millones a US$ 54 millones).



El segundo destino más importante sigue siendo Brasil con un total de US$ 78 millones y una participación del 20%, aunque registró una caída del 7% si se compara lo vendido a este destino en enero del año pasado.



Las ventas a la Unión Europea (UE) también descendieron en enero, en este caso la caída fue del 28% al totalizar exportaciones por US$ 41 millones.



Por su parte, la Unión de Exportadores (UEU) emitió un informe en el que señaló que las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 542,8 millones en enero sin incluir lo que salió desde zonas francas. Esto implicó un aumento del 0,54% frente al mismo mes del año pasado.

Según la gremial exportadora, el “leve aumento” de las exportaciones de enero estuvo explicada “principalmente por el aumento del ingreso de madera a las zonas francas, donde funcionan las plantas de celulosa, y las ventas de animales vivos a Turquía”.



Al evaluar las exportaciones por productos en dólares, la UEU indicó que el aumento más significativo fue el de combustible, debido a las ventas de nafta a Argentina por parte de Ancap, seguido por el aumento de las ventas de ganado en pie a Turquía, mientras que la mayor baja fue la de cereales.