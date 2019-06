Exportaciones registraron una caída de 2,2% en mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones uruguayas cayeron 2,2% en mayo frente al mismo mes del año anterior, según los últimos datos publicados por Uruguay XXI. Las ventas al exterior, incluidas las que se realizaron a través de zonas francas, totalizaron US$ 850 millones en mayo.

Según Uruguay XXI, la caída en las exportaciones se debió a un comportamiento negativo de las ventas de ganado en pie (fueron casi nulas en el mes, en mayo del año pasado las exportaciones habían sumado US$ 16 millones), celulosa y madera y productos de madera; mientras que las ventas que incidieron positivamente fueron las de carne bovina, concentrado de bebidas, lácteos, cebada y subproductos cárnicos.

En lo que respecta al acumulado del año, las ventas al exterior sumaron un total de US$ 3.755 millones, lo que implicó una “leve disminución” de 0,4% respecto al mismo período del año pasado, según el informe de Uruguay XXI.

En lo que va del año las ventas de arroz, ganado en pie, madera y productos de madera han sido los de mayor incidencia negativa. Por su parte, la celulosa ha sido hasta el momento el producto con mayor impacto positivo en las exportaciones de 2019, explicado sobre todo por el “buen desempeño” del precio a nivel internacional y el mayor volumen exportado; le siguen la carne bovina, el concentrado de bebidas y las ventas de soja.

Al analizar las exportaciones sin incluir lo que salió de zonas francas, las ventas en mayo totalizaron US$ 737 millones, lo que significa un descenso de 3,6% frente al mismo mes de 2018.

Al evaluar las exportaciones por destino, el informe de Uruguay XXI destaca que China continúa liderando el ranking de los destinos de exportaciones uruguayas, con una participación del 30% y un total de US$ 171 millones.

No obstante, el monto exportado a China tuvo una caída de 6% en términos interanuales debido al descenso de las exportaciones de soja. El segundo lugar del ranking lo ocupa Brasil, con un total de US$ 105 millones y una participación de 18% del total de las ventas externas. En el caso del país norteño las ventas a este destino aumentaron 9% en la comparación interanual, sobre todo explicado por una mayor colocación de productos lácteos, entre los que se destacó la leche en polvo.El tercer destino de las exportaciones en mayo fue Estados Unidos, que si bien registró una caída de 3% interanual, las ventas en mayo totalizaron US$ 47 millones.

Argentina se ubicó como el cuarto destino de las exportaciones uruguayas siendo el único destino que se mantuvo estable en relación al año anterior.