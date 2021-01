Exportaciones tuvieron en 2020 la "mayor reducción en la última década"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones de bienes uruguayos, si se incluyen las ventas desde zonas francas, tuvieron una reducción de 12,5% en 2020 en relación a 2019. Fue la "mayor" caída que se registró "en la última década", según el informe de Uruguay XXI divulgado este lunes.

Por otra parte, si no se cuentan las ventas desde zona franca, la caída fue de 9,8%.

En el informe se explica que la reducción de las exportaciones de Uruguay "está en línea con el promedio de la región". Se estima que la contracción en América del Sur fue del orden de 12% el año pasado.

¿Qué pasó en 2020? Hubo una menor exportación de los tres productos principales. Estos son la celulosa, carne bovina y soja. No obstante, "las ventas externas de arroz, productos farmacéuticos y trigo tuvieron una incidencia positiva en el total exportado", se explica.



Una vez más, la carne bovina fue el producto que más exportó Uruguay el año pasado. Las ventas fueron por US$ 1.585 millones. No obstante, hubo una caída de 11% en términos interanuales, "que responde tanto a menores volúmenes transados (-5%), como a una caída de 7% en el precio promedio de exportación".



China fue en 2020 una vez más el principal destino de los bienes uruguayos. "Las ventas a este destino alcanzaron los US$ 2.149 millones, lo que implicó una retracción de 25% de las compras desde ese país comparadas con las realizadas en 2019".