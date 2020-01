Exportaciones tuvieron modesto crecimiento en 2019: ¿Por qué impactó a Uruguay la “guerra comercial”?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 2019 culminó con un saldo positivo en lo que respecta a las exportaciones uruguayas. Sin embargo, el aumento del comercio exterior fue leve, ya que las ventas crecieron 0,7% en comparación al año anterior, en parte por el impacto de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Según los datos y el informe publicado ayer por la agencia de gobierno Uruguay XXI -que incluyen las ventas realizadas desde las zonas francas-, en un año marcado por la “guerra comercial” entre dos mercados potentes para Uruguay, las exportaciones sumaron US$ 9.146 millones, lo que implicó US$ 58 millones más que el año anterior cuando el monto total había sido de US$ 9.088 millones.



El 2019 marcó el tercer año consecutivo de crecimiento de las exportaciones, luego de la caída registrada en 2015 y 2016 con descensos de 11,6% y 7,3%, respectivamente.

El producto de exportación que sufrió más los impactos de la disputa comercial fue la celulosa, que experimentó en el año recién finalizado una baja de 8% frente al 2018.



“La tensión comercial entre China y Estados Unidos generó una retracción en la demanda del gigante asiático, a lo que se sumó un incremento de los stocks mundiales con la entrada de más oferta en los principales países productores”, analizó Uruguay XXI en el informe respecto a la celulosa. La caída en las ventas totales del producto ocurrió a pesar que hubo un incremento de 1% en el volumen vendido.

Así, la celulosa fue el segundo producto en el listado exportador. La carne bovina recuperó su histórico primer lugar, del que había sido desplazado en 2018 por la celulosa.



La agencia de gobierno explicó que las ventas de soja y carne bovina fueron responsables de “impulsar las ventas externas en 2019”, logrando mitigar la caída de las colocaciones de ganado en pie, celulosa y madera. Estos últimos productos incidieron de forma negativa en el total exportado.

Exportaciones de bienes de Uruguay. Foto: Uruguay XXI | El País

La carne bovina, al frente del ranking exportador, acumuló ventas al exterior por US$ 1.798 millones el año pasado. Esto implicó una suba del 11% con respecto a 2018, cuando la carne había registrado ventas por un total de US$ 1.629 millones.



El informe de Uruguay XXI mencionó que el incremento estuvo explicado tanto por un aumento del volumen vendido -la demanda de China creció debido a la gripe porcina que sufrió el gigante asiático- como por la suba del precio promedio de exportación.

Por su parte, la soja fue el tercer producto más vendido a lo largo del 2019 y fue el que tuvo una mayor incidencia positiva (aumentó 117% interanual), con un total de US$ 1.002 millones. En esto incidió el buen clima que favoreció la cosecha, tras una sequía que afectó a la zafra anterior.

Cosecha de soja. Foto: Archivo El País

De forma contraria, la facturación de las exportaciones de ganado en pie se redujo a menos de la mitad de lo vendido en 2018. Esto ocurrió porque Turquía -principal comprador del producto para Uruguay- realizó menos compras al priorizar otros mercados como Brasil. Además, Turquía a fines de octubre suspendió los permisos para comprar ganado en pie ante una sobreoferta.



Los lácteos, el concentrado de bebidas, el arroz y la madera fueron los restantes productos más exportados, con ventas que respectivamente totalizaron US$ 649 millones (caída interanual de 5%), US$ 524 millones (+11%), US$ 372 millones (-6%) y US$ 359 millones (-23%).

Si se excluyen del análisis las ventas desde zonas francas, según los datos proporcionados por la Unión de Exportadores (UEU), en 2019 las exportaciones crecieron 2,2% al totalizar US$ 7.639 millones, lo que implicó US$ 164 millones más que en 2018.



Desde la UEU manifestaron que se trató de un año con altibajos para el comercio exterior, dado que a lo largo de todo el período se registraron siete bajas mensuales y cinco subas.



De los 20 principales productos de exportación -según los datos de la gremial- 12 registraron caídas, tanto en dólares como en volumen físico, siendo animales vivos la categoría con mayor descenso.