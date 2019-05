Las exportaciones uruguayas aumentan en abril impulsadas por la celulosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Las exportaciones aumentaron 10,1% en abril frente a igual mes del año pasado, luego de dos meses consecutivos de caída. Según el informe del Instituto Uruguay XXI las ventas al exterior totalizaron US$ 864 millones.

“Esto se explica fundamentalmente por el comportamiento positivo de las exportaciones de celulosa, soja, carne bovina y sub-productos cárnicos. Por su parte, incidieron negativamente la caída en las ventas de arroz, productos lácteos y ganado en pie”, agregó.



Así, en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones bajaron 0,8% respecto al mismo período de 2018 para totalizar US$ 2.895 millones.



“Arroz, ganado en pie y cuero y sus manufacturas fueron los productos de mayor incidencia negativa. Por su parte, la celulosa es el producto con mayor impacto positivo en las exportaciones del año, seguido por el trigo, concentrado de bebidas y carne bovina”, indicó el informe de Uruguay XXI.



La carne bovina es el principal producto exportado por Uruguay en el primer cuatrimestre con un total de US$ 585 millones. Lo siguió de cerca la celulosa, con ventas al exterior por US$ 577,9 millones. “En 2018, por primera vez la celulosa fue el principal producto de exportación del país. El buen desempeño del precio internacional de este producto explica la evolución al alza desde mediados de 2017”, indicó el informe.



“Al analizar las exportaciones por destinos, se observa que éstas se dirigieron a 134 mercados diferentes en abril 2019”, destacó Uruguay XXI.



En el mes, China lideró el ranking de destinos de exportación, con un total de US$ 183 millones y una participación de 32%. El monto exportado aumentó un 29% en términos interanuales.



En segundo lugar se ubicó Brasil, con un total de US$ 104 millones, una participación de 18% y una variación interanual negativa de 2%.



Lo siguió Estados Unidos con un total de US$ 47 millones en abril de 2019, cifra 25% superior a la de abril del año pasado.



Según Uruguay XXI, “también es pertinente destacar a Portugal, país que se posicionó sexto en el ranking de destinos de exportación (en abril) al prácticamente triplicarse las exportaciones de madera hacia este destino (US$ 8 millones más)”.