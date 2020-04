Las exportaciones uruguayas cayeron 8,5% en marzo por el coronavirus; esperan mayor impacto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las solicitudes de exportación de bienes en marzo cayeron 8,5% frente al mismo mes del año anterior y 10,5% en el primer trimestre del año, según los datos elaborados por el Instituto Uruguay XXI -divulgados ayer- que incluyen lo exportado a través de zonas francas.

Los datos del último trimestre evidencian el impacto del coronavirus a nivel mundial y local. Uruguay XXI señaló que “las dificultades en la producción” así como otros aspectos logísticos fueron los que “afectaron negativamente la cadena exportadora nacional”.



No obstante, el comercio exterior se mantuvo activo y el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi dijo a El País que eso se explica debido al desfasaje que caracteriza a la propagación del coronavirus, dado que cuando algunos mercados ya comienzan a recuperarse, otros recién empiezan la crisis.



Es así que en marzo, las exportaciones totalizaron US$ 656 millones, sin incluir las ventas al exterior de energía eléctrica. Los productos que explicaron la baja del mes fueron la celulosa, la madera, la lana y las autopartes. Mientras que los que incidieron de forma positiva fueron la soja, los concentrados de bebidas, los productos farmacéuticos y la malta.

En el trimestre, las exportaciones alcanzaron a US$ 1.811 millones (caída de 10,9% respecto a igual trimestre del año pasado) y en este caso fueron la soja, concentrados de bebidas, ganado en pie, productos farmacéuticos y arroz los de mejor desempeño. Mientras que, similar a lo que ocurrió en marzo, la celulosa, madera y carne bovina fueron los productos con mayor impacto negativo.



Al analizar las exportaciones por quincena, según el informe de Uruguay XXI, se observó que los primeros quince días de febrero y de marzo “fueron los de mayor retracción” en las ventas al exterior.



Si el análisis se hace por productos, la soja fue la que tuvo el mejor rendimiento e incidencia positiva dado que se exportaron 125.000 toneladas que totalizaron US$ 43 millones, lo que implicó más que el triple que en el mismo mes de 2019.



La gerente de la Unión de Exportadores Teresa Aishemberg, la dijo a El País que la caída en las ventas al exterior de marzo “significó un mejor resultado frente a febrero” cuando el descenso había sido del 14%, explicado principalmente por la caída de China.

Si bien la economía del gigante asiático muestra cada vez más signos de recuperación, lo cual para Aishemberg es “un dato alentador”, los montos exportados a este destino siguen un 23% por debajo de lo registrado en marzo de 2019. En febrero lo exportado a China había caído un 50%, según datos proporcionados por la UEU.

Principales destinos.

En marzo, China se volvió a ser el principal destino de las exportaciones uruguayas (había quedado por debajo de Brasil en febrero), con una participación del 24% en el total de las ventas y por un monto de US$ 108 millones. Las exportaciones de carne bovina, madera y lana hacia este destino fueron los tres productos que registraron el mayor descenso.



El segundo destino en importancia en marzo fue Brasil, con ventas por un total de US$ 75 millones, lo que implicó una caída interanual del 21%.



La Unión Europea y Estados Unidos se ubicaron en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Exportaciones en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

Impacto del COVID-19.

Los datos elaborados por Uruguay XXI señalan que “los efectos del coronavirus se percibieron de forma inmediata” en el país, principalmente por la caída del 49% de las solicitudes de exportaciones hacia China en febrero, lo que implicó “una reducción del 18% en el valor total exportado del mes en términos interanuales”.



Sin embargo, los técnicos de Uruguay XXI consideran que el país asiático muestra ahora “un panorama alentador, con un repunte de la actividad industrial que superó fuertemente las expectativas”.



De acuerdo con Bartesaghi -especialista en negocios internacionales- el comercio exterior uruguayo “todavía está rezagado en cuanto a impacto”, es decir que aún “no se está reflejando en el país” la crisis económica que existe en el mercado externo.

Eso se lo adjudicó por un lado, a la metodología de cómputo de las exportaciones en Uruguay (se miden las solicitudes y no las exportaciones efectivamente realizadas) y por otro, a las características del coronavirus que implican que no todos los mercados se caigan al mismo tiempo.



“El escenario en el comercio exterior uruguayo es alentador, aunque todavía no estamos sufriendo la peor parte”, indicó Bartesaghi y con eso se refirió a que en las mediciones de marzo no se visualiza el impacto que tendrá la caída del mercado europeo y de otros países de la región como Brasil y Argentina, todos socios comerciales importantes para Uruguay.



“No estoy viendo en el comercio exterior una situación tan dramática en comparación con otros sectores”, explicó Bartesaghi y dijo que “lo que podría salvarnos es que China continúe “por la senda del crecimiento. Ahí la ecuación podría no salir tan mal”.