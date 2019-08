Las exportaciones uruguayas pasan a terreno positivo en el año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones de bienes pasaron de caer 1,6% en el acumulado enero-junio frente al mismo período de 2018, a crecer 1,6% en el acumulado enero-julio respecto a igual lapso de 2018. Las exportaciones totalizaron US$ 5.345 millones en siete meses, considerando las que salen desde zonas francas.

¿Por qué se dio vuelta la tónica? Por el espectacular crecimiento de las ventas al exterior en julio: 19,7% más que en igual mes de 2018. En julio las exportaciones totalizaron US$ 817 millones (habían sido US$ 683 millones en julio de 2018).



“El mayor monto exportado de soja, celulosa, malta y productos lácteos explican el aumento del mes”, indicó el informe de Uruguay XXI divulgado ayer. “La madera, el ganado en pie y la lana son los productos más relevantes con incidencia negativa”, agregó.



Las ventas externas de soja totalizaron US$ 154 millones en julio, “monto cinco veces más grande que el de julio 2018” -fue el producto líder de exportación en el mes-, lo que se explicó por la mala cosecha de 2018.



“En el acumulado anual también se registra, aunque en menor medida, un aumento de las exportaciones de soja (+63%). El monto alcanzó US$ 596 millones”, agregó Uruguay XXI.



La celulosa obtuvo el segundo lugar en el ranking de productos exportados del mes alcanzando un total de US$ 142 millones, un 22% más que en julio de 2018. En el acumulado anual, también se ubicó en segundo lugar con US$ 968 millones exportados.



“Las exportaciones de carne bovina (US$ 125 millones) fueron superadas tanto por la celulosa como por la soja en el mes pero se mantuvo al firme en el primer lugar en el acumulado anual (US$ 1.010 millones)”, señaló el informe.



En cuanto a destinos (sin considerar las exportaciones desde zonas francas), China se mantiene como el primero, ya que allí se dirigieron US$ 1.124 millones, un 13% más que en enero-julio de 2018. Las ventas a China representan US$ 1 de cada US$ 4 exportados.



El segundo destino es Brasil con US$ 633 millones en bienes provenientes de Uruguay, 2% más que en enero-julio de 2018 y un 14,3% del total.



El podio lo completa Estados Unidos a donde se vendieron US$ 276 millones, 2,6% más que en enero-julio de 2018 y 7,7% del total.