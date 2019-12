Expresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo cierra su empresa de correduría bursátil por “altos costos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa Montaldo & Cía. Corredor de Bolsa mantendrá sus operaciones hasta fines de diciembre y luego cerrará sus puertas debido a los costos de operar en el país tras más de dos décadas. La particularidad de esta firma, es que su director fue presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) en 2011 y 2012 y fue reelecto en 2013 aunque renunció en agosto de ese año.

Los motivos que llevaron a Montaldo a tomar la decisión de liquidar las operaciones en diciembre fueron múltiples, entre ellos los “altos costos” del país así como el aumento de aspectos regulatorios, señaló en diálogo con El País.



Asimismo, Montaldo explicó que su empresa era “chica y enfocada en clientes tradicionales”, lo que luego se transformó en un problema, dado que, según indicó, los “nuevos inversores, los más jóvenes demandan otras cosas”.



Sobre este punto, el contador y expresidente de la BVM dijo que “lamentablemente hoy por hoy se hace difícil mantener una estructura así” dada las características de su empresa, del tipo de operativas realizadas (centradas en el mercado uruguayo) y del perfil de sus inversores.



“El mercado uruguayo es muy poco atractivo desde todo punto de vista y los aspectos regulatorios son cada vez más pesados. Son costos que se van agregando y que las empresas chicas no lo pueden soportar”, manifestó Montaldo y señaló que “la única manera” de mantenerse operativo es fusionarse entre varios corredores.



En el caso de Montaldo & Cía., su director dijo que traspasó su cartera de clientes a otro corredor además de que uno de sus colaboradores comenzó a trabajar para esa compañía.



Con respecto al momento que atraviesan otras corredoras de bolsa en Uruguay, Montaldo afirmó que en el último tiempo “ha habido varias fusiones y arreglos de distinto tipo, porque a todos los corredores chicos, como en mi caso, les pasa lo mismo”.



Asimismo, Montaldo se refirió al hecho de que “los nuevos inversores” demandan plataformas tecnológicas que les permitan monitorear y operar las inversiones directamente. “Ese desarrollo no lo tenemos en Uruguay”, declaró.



“Los costos suben y llega un punto donde ya no se puede más, lo hago con mucha pena y dolor pero a veces uno tiene que optar”, concluyó Montaldo.



El cese de actividades fue resuelto el 4 de diciembre en asamblea de accionistas y comunicado al Banco Central, que regula la actividad bursátil.