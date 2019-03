FA intentó archivar la portabilidad numérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio dio sus votos en una Comisión del Parlamento para archivar (por segunda legislatura consecutiva) un proyecto de ley para instaurar la portabilidad numérica, es decir que los usuarios de las compañías telefónicas sean dueños del número de celular y puedan cambiar de prestador sin perderlo.

Según consignó El País anteriormente, esta posibilidad es apoyada por las telefónicas privadas (Movistar y Claro), pero la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) no lo considera “una buena medida” porque el cambio de sistema dice que causará mayores costos, un delay (retraso) en las llamadas y hasta problemas de confiabilidad en la transmisión.

Además, en enero la firma Claro presentó una petición formal a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para que tome posición sobre la propuesta de portabilidad numérica.

En la sesión del miércoles de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, el legislador colorado, Walter Verri, dijo que “el proyecto relativo a la portabilidad numérica móvil se ha tratado extensamente en este período y en el anterior, creo que no hay voluntad política de cambiar esa realidad”.

Los diputados procedieron a analizar si archivaban la iniciativa, lo que implica que no puede presentarse hasta el próximo período.

Julio Battistoni del Frente Amplio recordó la exposición que hizo en la Comisión el Ministerio de Industria: “todos quedamos convencidos de que la portabilidad numérica era algo que no correspondía por los costos y los problemas logísticos que traía su implementación. Para otra dimensión de país puede ser, pero para Uruguay quedó claro que no. Me parece que hay que archivarlo”.

Verri indicó que se deberían “hacer todos los esfuerzos por darle mayor libertad al ciudadano y no que quede preso, por su número, de una compañía, cualquiera sea ella”.

Al haber dos posiciones dentro de la Comisión, se procedió a votar y el resultado fue empate -tres votos del oficialismo por un lado y tres de la oposición por otro-, por lo que “el proyecto se mantendrá en carpeta porque no se obtuvo mayoría para aprobar su archivo”.