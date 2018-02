Facebook prohíbe anuncios sobre criptomonedas en su plataforma

Facebook ha tomado una medida poco habitual en su plataforma. Las criptomonedas, incluido el bitcoin, no se podrán anunciar dentro de la popular red social.



La empresa las denominó como "un producto financiero con servicios relacionados frecuentemente a prácticas engañosas o promociones fraudulentas". Ese es el motivo por el que, aunque algunas de estas divisas tengan uso en el mundo real, no se podrán anunciar en la red social.



Rob Leathern, responsable de producto de Facebook, aseguró que no descartan modificar esta decisión, pero que inicialmente prefieren ante todo proteger a los consumidores.



A comienzos de año, Mark Zuckerberg mostró su disposición a explorar las bondades del blockchain , sin embargo, el fundador ha tomado esta decisión ante la ola de cibercrímenes que han surgido.



