Facebook supera expectativas de ganancias ante menor crecimiento de costos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Facebook Inc reportó el miércoles ingresos trimestrales mejores a lo esperado y su utilidad subió ya que el aumento de gastos se desaceleró frente al año anterior, lo que calmó el temor sobre las consecuencias financieras del feroz escrutinio de los reguladores y legisladores a la red social más grande del mundo.

Las acciones de Facebook subieron casi un 2% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado.



Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 28% en la medición interanual a US$ 17.380 millones, superando las expectativas promedio de analistas de US$ 17.370 millones, según IBES de Refinitiv.



Facebook reportó ganancias de US$ 6.090 millones, o US$ 2,12 por acción. Analistas esperaban 5.470 millones de dólares en ganancias, o US$ 1,91 por papel.



En los últimos tres años, Facebook ha enfrentado una creciente hostilidad tanto de usuarios como de legisladores con respecto al manejo de datos de usuarios y su incapacidad de asegurar la integridad de su popular hilo de contenido.

También enfrenta mayores desafíos regulatorios en momentos en que autoridades estadounidenses investigan si se ha involucrado en prácticas anticompetitivas.



Facebook, el segundo mayor vendedor de avisos publicitarios online del mundo, había experimentado alrededor de 18 meses de lento crecimiento en las ventas y un elevado gasto hacia el tercer trimestre. Las preocupaciones sobre la privacidad alimentaron una aceleración de los costos para personal de privacidad y otros roles.



Los escándalos de privacidad de la compañía han ayudado a los fabricantes de navegadores, proveedores de sistemas operativos y otras compañías de software a proporcionar a las personas más herramientas para bloquear el tipo de seguimiento en línea que ha sido esencial para los algoritmos de Facebook para orientas los anuncios.



Para el trimestre, la firma reportó 2.800 millones de usuarios mensuales y 2.200 millones de usuarios diarios en Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, ambas cifras levemente por encima del trimestre previo.