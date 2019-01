Los factores detrás de la menor venta de autos en año

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En 2018 se comercializaron 19,4% menos vehículos 0 kilómetro que en el año previo. Pese a la fuerte caída en las ventas, los empresarios del sector no creen que haya sido un mal año. ¿Por qué se da esa visión "optimista"? ¿Qué factores estuvieron detrás de la caída? ¿Qué se puede esperar para 2019? ¿Qué pasa con los precios?

Según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), en 2018 se vendieron 45.612 vehículos nuevos, un 19,4% menos (10.966 menos) que en 2017. Salvo en enero y abril, en el resto de los meses del año se comercializaron menos vehículos que en iguales meses de 2017.

Para el gerente general de ACAU, Ignacio Paz "a pesar de todo, el número total de vehículos vendidos no fue tan malo". El presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas (Ascoma), Agustín Romelli coincidió en que "veníamos de un número muy alto que no se correspondía a la plaza uruguaya" por lo que los 45.000 vehículos son un "buen número", similar a la cantidad comercializada en 2016.

La mayor diferencia se dio en diciembre cuando se vendieron 2.723 vehículos menos que en igual mes de 2017. Eso tiene una explicación.

"En diciembre de 2017 se adelantaron ventas por la suba de la tasa consular", dijo Paz a El País. Eso explica la caída de ventas de febrero, señaló a El País Romelli.

La tasa consular paso de 2% a 5% en el caso de los vehículos en enero de 2018 y obviamente eso encareció su precio.

De todas maneras, no fue el factor que más incidió en la caída de ventas.

"El factor que más pesa en el conjunto de explicaciones es el dólar", dijo Paz. "Así como en 2017 (el mercado) estuvo demandante" ayudado por un dólar "planchado", en 2018 bajaron las ventas con la suba de la moneda estadounidense, agregó. Medido "punta a punta" —es decir el valor de fin de 2018 frente al de fin de 2017—, el billete verde aumentó 12,6%.

Así a los uruguayos se les hizo más costoso en pesos acceder a un automóvil nuevo. Hay que tener en cuenta que los salarios subieron por debajo de lo que lo hizo el dólar: 7,7% en 12 meses a noviembre de 2018.

Para Romelli, los factores clave para explicar la menor venta de vehículos fueron "la suba del dólar y la situación económica general".

Paz indicó que hubo cierto "estancamiento" a nivel general y "un sector agropecuario con dificultades lleva a que la modernización de la flota para la producción esté más lenta".

A su vez, el Índice de Confianza del Consumidor (que elabora la Cátedra SURA de la Universidad Católica y la consultora Equipos) estuvo todo 2018 en zona de "moderado pesimismo" —con algún mes de "atendible pesimismo"— lo que "genera un clima no favorable" a la compra de automóviles, apuntó Paz.

Autos y SUV.

En el segmento automóviles para pasajeros y SUV (vehículo deportivo utilitario según la sigla en inglés) se vendieron 33.839 unidades, un 18,1% menos que en 2017.

Con un mercado más lento, varias marcas salieron con promociones de rebajas de precio y también otras como Fiat, Volkswagen y Renault empezaron a traer modelos más económicos entre US$ 14.000 y US$ 15.000, apuntó Romelli. "Son marcas que están muy fortalecidas", agregó.

El segmento que está por debajo de US$ 15.000 es el 70% del mercado de automóviles de pasajeros, indicó el presidente de Ascoma.

Eso llevó a que los vehículos de origen chino que habían ganado espacio en el mercado (al competir con menores precios), lo perdieran.

En automóviles y SUV sumados, la marca más vendida (con datos hasta noviembre inclusive) fue Suzuki con 4.453 unidades, seguido de Renault con 3.943, luego Chevrolet con 3.881, Volkswagen con 3.783 y en quinto lugar Fiat con 3.000. La primera marca de origen chino en el ranking es Lifan, en el puesto 13° con 561 unidades.

Suzuki tiene autos desde US$ 7.990, Chevrolet desde US$ 14.490, Renault y Fiat desde US$ 11.990 y Volkswagen desde US$ 14.390.

En utilitarios, se vendieron 9.674 unidades en 2018, 25,9% menos que en 2017. La marca más vendida (entre enero y noviembre) fue Fiat con 1.975 vehículos, seguida de Volkswagen con 1.636 y Renault con 1.206 unidades.

En camiones, se comercializaron 1.760 nuevos, un 1% menos que en 2017. Allí incide si las grandes empresas renuevan su flota (ver aparte). La marca líder (hasta noviembre) fue JAC con 348 unidades.

En ómnibus, se vendieron 108 unidades, una menos que en 2017 y en minubuses 181 (37,6% menos que en 2017).

Perspectivas.

Para este año, la comercialización de vehículos dependerá de la situación económica (que se prevé siga con un crecimiento bajo), el dólar y además es "año electoral con un clima de incertidumbre", por lo que "no parecería que vaya a mejorar mucho los números", expresó Paz.

Para Romelli, el 2019 va a ser "bueno con respecto a lo que corresponde para la plaza uruguaya". La perspectiva es de un mercado "a la baja, pero moderada", añadió.

En cuanto a los vehículos usados, "van adecuando su precio" al mercado de los nuevos. "Si hay autos nuevos de US$ 11.000 o US$ 12.000, los usados deberían ir hacia abajo", apuntó Romelli.

De todas maneras, señaló que el vehículo usado en Uruguay tiene un precio "relativamente alto".

La venta de vehículos en cada segmento

Autos Afectados por dólar Es el mayor segmento del mercado y el que más se ve afectado por la suba del dólar, ya que la mayor parte de los compradores tienen ingresos en pesos. El más vendido fue Suzuki.

Suv Nissan dominó Es un segmento de precios más altos y también vio caer las ventas en 2018 respecto a 2017. Aquí, Nissan fue la más vendida, con Renault y Ford que la siguieron pero lejos.

Utilitarios Caída mayor que en general La venta de este tipo de vehículos cayó 25,9% en 2018 frente a 2017, más que la baja a nivel general. En este caso, lideró Fiat, seguido de Volkswagen, Renault, Nissan y Toyota.

Camiones Mínima baja Es un rubro donde si una gran empresa renueva su flota, marca el año. La baja fue de apenas 1%, y JAC lideró este mercado, seguido de JMC, Volkswagen y Mercedes.