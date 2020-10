Facturación de Coca-Cola en último trimestre sufrió el mayor golpe en América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La multinacional de refrescos y alimentación Coca-Cola ganó US$ 6.291 millones en los primeros nueve meses de 2020. Es un 9% menos respecto al mismo periodo del año anterior, todavía lastrada por la menor actividad social de la población debido a la pandemia del COVID-19.

Los ingresos operativos del grupo con sede en Atlanta (EE.UU.) entre enero y septiembre ascendieron a 24.403 millones, un 13% menos interanual, según informó este jueves en un comunicado.



En el tercer trimestre, el más seguido por los analistas de Wall Street, Coca-Cola tuvo un beneficio neto de US$ 1.737 millones, un 33% menos en comparación con ese tramo de 2019.



La facturación operativa entre julio y septiembre descendió un 9% interanual, hasta 8.652 millones.



Coca-Cola señaló que ha perdido cuota de mercado en sus refrescos no alcohólicos y dijo que están subiendo las ventas directamente "en casa" de sus productos pero eso no compensa el descenso en las ventas "fuera de casa", que son su fuerte, debido al "nivel de confinamiento" de cada país.



"En la crisis de este año, nuestro sistema ha seguido enfocado en la estrategia de bebidas vitales. Estamos acelerando nuestra transformación que ya estaba en marcha, moldeando nuestra compañía para que se recupere más rápido que la recuperación económica general", dijo citado en la nota el máximo ejecutivo, James Quincey.



La multinacional está reorganizando su estructura de negocio, lo que incluye unas 4.000 bajas voluntarias y despidos, y también su cartera de productos, en la que prevé ofrecer solo unas 200 marcas con "potencial de crecimiento" y eliminar otras 200, entre ellas Zico o la histórica Tab.



Por áreas geográficas, en este último trimestre Coca-Cola ha sufrido el mayor golpe en Latinoamérica, donde la facturación neta bajó un 23%, seguido por Asia-Pacífico (-9%); el conjunto de Europa, Oriente Medio y África (-7%) y por último Norteamérica (-2%).



También tuvieron un fuerte descenso de facturación los negocios globales (-19%), principalmente por el impacto del coronavirus y las restricciones de movimiento sobre su cadena de cafeterías Costa; y el negocio de embotellado (-12%).



No obstante, la empresa superó las expectativas de ingresos y ganancias trimestrales, ya que las fuertes ventas ayudaron al mayor fabricante de refrescos del mundo a recuperarse del segundo trimestre, lo que hizo que sus acciones subieran hasta un 2%.



La compañía de bebidas, que obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos de las ventas en restaurantes, cines y otros lugares de reunión social, informó una desaceleración de las caídas de las ventas y dijo que el último trimestre ha sido el más desafiante.



Coca-Cola retiró el pasado marzo sus previsiones de resultados para el conjunto del año y comunicó que sigue sin poder "estimar razonablemente" su ejercicio fiscal debido a la alta incertidumbre que genera la pandemia.