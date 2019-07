Fallaron buzoneras de depósitos en efectivo del BROU y el dinero aún se está por acreditar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este martes circuló por Whatsapp un mensaje que advertía que las buzoneras para depósitos en efectivo del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) tenían una falla en su funcionamiento.



Según confirmó El País, el relato era real: a algunos usuarios le pasó que depositaban el dinero físico, pero el monto no quedaba acreditado en las cuentas.



Desde el BROU informaron que en esta jornada "durante unos quince minutos no se acreditaron online los depósitos en efectivo en buzoneras".



A su vez, afirmaron que desde hace "un rato" que se están acreditando los montos a sus respectivas cuentas y que "quedarán prontos en unas horas".



El BROU no supo precisar la cantidad de buzoneras afectados por este problema, ni la cantidad de usuarios afectados.