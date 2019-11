Fallo inédito en Uruguay: Justicia considera trabajador dependiente a chofer de Uber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia uruguaya falló a favor de Esteban Queimada, el chofer de Uber y exvocero de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) que demandó a la compañía multinacional con el argumento de que la firma vulnera sus derechos como trabajador al no reconocer su relación de dependencia laboral y por considerarlo en cambio, como un “socio” del negocio.

Es así que el pasado lunes, el Juzgado Letrado de Trabajo de 6º turno de Montevideo emitió el fallo a favor del conductor por entender que sí existe una “relación de trabajo subordinado” entre Queimada y la empresa estadounidense.

Por lo tanto, la sentencia condenó a Uber al pago de aguinaldos, licencias y salarios vacacionales generados por el chofer durante los años 2016 y 2017 (el pago correspondiente al año 2018 podrá exigirse recién a partir del 1° de enero del año que viene).



Asimismo, según explicó a El País Nicolás Pizzo, uno de los abogados de la parte demandante junto a Lorena de León, el fallo establece una condena a futuro puesto que indica que mientras la relación laboral entre Queimada y Uber siga vigente, esos derechos laborales se seguirán generando por lo que la empresa está obligada a pagarlos.



El fallo judicial es de primera instancia, lo que significa que Uber tiene ahora nueve días para apelar la sentencia.

El País intentó hablar con ejecutivos de Uber, pero la empresa se limitó a enviar un comunicado. En el mismo, indicó que apelará la decisión judicial y manifestó que continuará “trabajando para que todos los socios conductores tengan la mejor experiencia”.



Sobre el fallo, Uber expresó: “Lamentamos que en esta primera instancia el Tribunal no haya reconocido la naturaleza comercial de la relación con el socio conductor. Son los mismos socios conductores quienes a través de encuestas, reuniones y conversaciones resaltan el valor de la flexibilidad y la autonomía, como los principales atributos de manejar utilizando la aplicación de Uber”.

El País intentó hablar con ejecutivos de Uber, pero la empresa se limitó a enviar un comunicado. Foto: AFP

Conforme a lo explicado a El País por el abogado especializado en temas laborales e integrante de Cibils Soto Consultores, Ignacio López Viana, en otras demandas que Uber ha enfrentado a nivel mundial, la postura de la empresa ha dependido de cada caso particular puesto que ha intentado negociar con el conductor, así como ha apelado otros fallos y en otros directamente ha cumplido con la sentencia.



Por su parte, el chofer demandante dijo que su “primera impresión es de alegría porque es un respaldo de la Justicia uruguaya que en materia laboral tomó mi caso muy en serio y desestimó las banales y flojas defensas que presentó Uber respecto al relacionamiento que tiene con los trabajadores uruguayos”.

Uno de los argumentos sostenidos por la Justicia para emitir el fallo tiene que ver con la denominación como empresa que realiza Uber de sí misma, dado que se presenta como una compañía de software y no de transporte.



Sin embargo, la Justicia entendió que eso no es así y que Uber es efectivamente una empresa de transporte dado que se dedica a la venta de viajes.



Sumado a eso, el fallo judicial manifestó que sin los choferes, el negocio de Uber no sería posible de ejecutarse por lo que consideró que los conductores están insertos en la organización de la empresa.



Según explicó Pizzo, este es uno de los indicios de subordinación laboral, mencionados en la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



El hecho de que Uber imparta directivas acerca de cómo se debe brindar el servicio, tenga la posibilidad de sancionar, realice pagos periódicos a los conductores, monitoree su trabajo y determine la tarifa de los viajes y la remuneración a los choferes de forma unilateral, fueron otros argumentos señalados por la Justicia para emitir el fallo.

Si bien considera que “este fallo es histórico y marca un precedente”, López Viana recalcó que la sentencia judicial “solo aplica para el caso concreto” y no significa que en el caso de que haya nuevas demandas contra Uber la resolución sea la misma.



“Con este fallo no significa que todos los conductores de Uber sean considerados trabajadores dependientes, aplica a cada caso en concreto, pero sí es un precedente importante”, concluyó Viana.