Exgerente de Ducsa: "La falta de respeto hacia mi persona me llevó a optar por retirarme"

Osvaldo Giraudo, quien era gerente general de la distribuidora de combustibles de Ancap, Ducsa, desde hacía más de una década, renunció a su cargo recientemente luego de que le ofrecieran un sueldo que sería menos de la mitad de lo que cobraba hasta ahora (percibía unos $ 683.000 mensuales nominales), según pudo saber El País.



El recorte a sueldos de algunos jerarcas estaba dentro de una batería de medidas diseñada por Marta Jara, presidenta de Ancap, y su equipo para volver a poner en pie a la petrolera.



Giraudo se expresó en las últimas horas a través de una carta pública titulada "El cierre de un ciclo" que compartió en su cuenta de LinkedIn, según publicó Telenoche y confirmó El País. Allí asegura que "le faltaron el respeto" y no "le reconocieron su trabajo" y adjuntó una gráfica con el resultado de la empresa.

Carta Osvaldo Giraudo. Foto: Linkedin de Osvaldo Giraudo

El exgerente sostuvo en la carta que cuando ingresó a Ducsa, ésta "tenía problemas de resultados, de funcionamiento y de control, que afectaban la relación con sus principales socios de negocio y con el accionista".



Dijo que "era una organización cargada de sentimientos negativos y luchas internas; contaba con una red de concesionarios y agentes que gastaba parte de su energía en discusiones con Ducsa, y un accionista que no creía ni confiaba en quienes gestionaban la empresa".



La empresa "tenía problemas graves de liderazgo, de valores, de cultura" por lo que empezó a trabajar desde el liderazgo personal, desde la autoridad moral y la comunicación, buscando construir confianza, señaló en la carta.



Giraudo contó que con el tiempo hubo cambios, así como gente que lo apoyó y acompañó desde dentro de la empresa: "Poco a poco logramos una cohesión tal que pudimos comenzar a hablar de un equipo. Diez años después hablamos de un liderazgo institucional sustentable".



"Sin dejar de pensar y creer que los resultados son perfectibles, que el equipo de DUCSA junto con sus socios de negocio pueden ir por más, hoy dejo la empresa con el orgullo de lo que hicimos", agregó.



Y afirmó que "la falta de reconocimiento a mi gestión y la de mi gente y, por sobre todo la falta de respeto hacia mi persona, me llevaron a optar por retirarme".



"Cuando uno no comparte la visión del ´querer ser´ de la empresa que el nuevo Directorio en su rol define para Ducsa, no hay otra alternativa que pasar el timón y bajarse del barco", añadió.

La semana pasada, un comunicado de la empresa señaló que "en el marco de la unificación de políticas y criterios de gestión a nivel de todo el grupo, y tal como se comunicó en julio de 2017, el directorio de Ancap entendió necesario realizar adecuaciones salariales en cargos gerenciales de las empresas subsidiarias".



Quien desde 2016 se desempeña como gerente general de ALUR, Victoria Hernández (antes tuvo ese mismo puesto en Petrobras Uruguay), pasará al lugar que hasta ahora era de Giraudo, agrega el texto. Su posición en ALUR, en tanto, quedará en manos de Nicolás Ferrari, que ya formaba parte de esa firma.